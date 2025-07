Confirmat: Canvi dràstic de temps a Espanya a partir de dissabte, segons l'AEMET

Bona part d'Espanya viurà un canvi de temps notable a partir de dissabte. De fet, en molts punts del nord i est peninsular el temps ja està donant senyals evidents de canvi. La calor sufocant de les últimes setmanes s'ha anat moderant, deixant pas a un ambient més respirable i fins i tot plujós.

I tot plegat no és més que un avançament del que passarà, perquè una DANA podria afectar gran part de la península. Així ho ha confirmat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), seguint els últims models del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques. La previsió actual indica acumulacions importants de precipitació en molts punts del país.

L'AEMET avisa de l'arribada de tempestes i ruixats intensos

Al nord-est peninsular, especialment a l'interior i als Pirineus, podrien superar els 30 mm, i fins i tot els 50 en alguns casos. Aquestes xifres indiquen ruixats localment molt forts, que podrien anar acompanyats d'aparell elèctric, calamarsa i ratxes de vent. Tot i que la situació es presenta adversa al nord-est, la imatge també evidencia un cinturó de precipitacions estès per tot el nord del país.

Una de les comunitats més beneficiades per aquest canvi seria Catalunya, sobretot Tarragona i Girona. Aquest episodi de pluges intenses serà el punt àlgid de diversos dies de temps mogut. Ja des d'aquesta passada matinada han anat descarregant ruixats en punts del litoral mediterrani, alguns d'intensitat forta.

A la tarda, els ruixats es reactivaran a l'interior, i entre dijous i divendres la DANA ja començarà a deixar-se sentir. L'AEMET ha advertit de la possibilitat de fenòmens meteorològics adversos, sobretot dissabte. Es recomana extremar les precaucions en activitats a l'aire lliure, sobretot en zones de muntanya i espais naturals.

Un contrast tèrmic acusat

El contrast tèrmic serà notable, ja que el pas de la DANA portarà un descens de les temperatures, deixant un ambient atípic per a aquesta època de l'any. En moltes zones de l'interior català, els termòmetres podrien quedar-se per sota dels 25 graus. En resum, toca preparar-se per a un canvi de temps dràstic, amb pluges intenses, després de setmanes d'estabilitat i calor.