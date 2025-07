Confirmat: en aquestes 3 comunitats refrescarà molt i s'hi estarà de meravella avui

La calor segueix sent la dinàmica habitual a gran part del país. I tot entra dins de la normalitat, tenint en compte que Espanya travessa de ple la canícula, l'època més calorosa de l'any. Ara bé, sempre hi ha oasis per als qui fugen de la pujada dels mercuris.

Qui vulgui dormir bé i sense la calor sufocant té una opció clara: fer la maleta i dirigir-se a qualsevol punt de Castella i Lleó, Galícia o Astúries. Segons les últimes previsions meteorològiques, aquest diumenge una massa d'aire atlàntica refrescarà notablement l'ambient en aquestes tres comunitats. Tot això garantint unes jornades més fresques i agradables.

Un contrast tèrmic evident entre el nord i el sud

El mapa de temperatures previst per diumenge mostra un contrast tèrmic evident entre el nord i el sud de la península. Mentre que a bona part de l'interior i sud peninsular s'assoliran valors propers o superiors als 20 a 1.500 metres d'altitud, el nord-oest gaudirà de temperatures més baixes. A Galícia, Astúries i Castella i Lleó tindran unes màximes en superfície molt més suportables i les mínimes nocturnes convidaran fins i tot a tapar-se.

Aquesta situació ve marcada per l'arribada de masses d'aire atlàntic que, a més d'aportar frescor, podrien portar alguns núvols baixos i fins i tot plugims. Un respir molt necessari després de les jornades anteriors, que han estat dominades per una dorsal africana que ha disparat les temperatures. El contrast tèrmic es fa encara més evident si s'observa la situació de la Mediterrània, que presenta una anomalia tèrmica superficial superior fins i tot a la del Mar Carib.

Amb tot just quatre graus de diferència entre ambdós mars, es preveu que durant el mes de setembre aquesta diferència es pugui estrènyer encara més. El que podria tenir conseqüències sobre l'evolució de les temperatures i l'aparició d'episodis tempestuosos a la façana mediterrània. A l'espera de veure com evoluciona, sembla confirmat que diumenge i dilluns Galícia, Astúries i Castella i Lleó seran refugis.

Al sud la calor seguirà sent sufocant

La resta de la Península, especialment Andalusia, el sud-est i la vall de l'Ebre, seguirà sota la influència d'aire que mantindrà les temperatures altes. Per tant, per aquest diumenge, el consell és clar: si tens oportunitat de moure't, apunta al nord-oest peninsular. La combinació de brises atlàntiques, cels parcialment ennuvolats i temperatures moderades farà que es pugui gaudir de plans a l'aire lliure.

També de passejades, rutes de senderisme o simplement descansar sense la xafogor habitual de l'estiu. Una autèntica invitació a descobrir o redescobrir els paisatges verds i frescos d'aquestes tres comunitats. Uns llocs que durant almenys un parell de dies, tindran un clima envejable en ple mes de juliol.