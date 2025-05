'No s'espera': El Meteocat confirma les paraules d'Eloi Cordomí per avui a Catalunya

El mes de juny i l'estiu truquen a les portes del temps a Catalunya. Aquesta setmana hem començat amb un canvi clar de tendència, amb molta més estabilitat i temperatures suaus. En els pròxims dies, els termòmetres pujaran amb més força, fins a assolir temperatures de ple estiu.

En aquest sentit, tant el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) com Eloi Cordomí coincideixen en els seus pronòstics per avui. L'ambient estable i la calor regnaran a tota la regió, amb només alguns "núvols d'evolució" en punts dels Pirineus. Aquests, encara que puguin desenvolupar-se força, "no s'espera que acabin en precipitació"

La predicció per aquest dimecres és clara: Catalunya viurà una jornada estable, marcada pel sol, l'ascens tèrmic i la tranquil·litat generalitzada. Tant el Meteocat com Eloi Cordomí descarten precipitacions a les nostres comarques.

Des de primera hora, la situació meteorològica ha estat dominada pel sol, encara que alguns bancs de núvols han creuat el cel. El protagonisme absolut el té la temperatura, que avui ha experimentat un ascens notable a les comarques interiors de Catalunya. Tal com mostra el mapa tèrmic previst per avui, les màximes arribaran als 35 graus en algunes zones de Lleida.

Les temperatures seran més suaus al litoral

El mateix passarà a comarques de la conca de l'Ebre, especialment en punts del Segrià, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Aquestes xifres suposen un increment significatiu respecte a jornades anteriors, anticipant una entrada primerenca de la calor estival. En contrast, les temperatures al litoral seran considerablement més suaus.

A la costa, els termòmetres amb prou feines superaran els 25 graus, i fins i tot en algunes zones de la Costa Daurada es formaran bancs de boira. Aquest fenomen contribuirà a mantenir l'ambient més fresc respecte a l'interior. Paral·lelament, a la tarda creixeran els núvols al Pirineu, especialment al sector occidental.

Un inici d'estiu anticipat

El Meteocat ha insistit que, tot i la calor i els núvols puntuals, no s'esperen pluges per avui a tota la comunitat. Així ho reflecteix també Eloi Cordomí, que ja ha anticipat una jornada de calor "disparada". Per tant, Catalunya entra de ple en una dinàmica de temps sec i càlid que podria mantenir-se durant els pròxims dies.