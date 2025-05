Molta atenció dijous: mitja Catalunya en alerta per l'últim avís dels meteoròlegs

El temps a Catalunya ve carregat de sorpreses aquesta setmana. Si el cap de setmana passat vam poder gaudir d'una relativa calma, amb temperatures suaus i cels clars, dilluns les tempestes van ser protagonistes. Aquest dimarts, en canvi, va tornar el temps estiuenc, amb calor i estabilitat, una cosa que també podrem gaudir aquest dimecres.

Però els meteoròlegs ja alerten d'un altre gir de 180 graus amb el temps, i el cert és que arribarà en tan sols unes hores. Aquest dijous, Catalunya es veurà colpejada per una altra línia d'inestabilitat freda, que es traduirà en nous ruixats i tempestes. Tot això per la presència d'una bossa d'aire fred, que se situarà al golf de Gènova.

Tornen els ruixats i les tempestes a Catalunya

Ja des de primeres hores de dijous el que molts notaran és que el Mestral i la Tramuntana bufaran amb ratxes intenses. Les primeres pluges podrien començar durant la matinada i en les primeres hores del dia. En aquest sentit, els meteoròlegs no descarten que puguin anar acompanyades de tempesta i aparell elèctric.

Durant el matí, les pluges aniran descarregant de forma local a punts de la costa de Tarragona o la Costa Central. De fet, aniran avançant, amb el pas de les hores, de nord a sud, encara que el plat principal d'aquest episodi arribarà a la tarda. Serà a partir de mig matí quan s'espera que les pluges vagin a menys a la costa i s'activin a l'interior.

Pluges intenses a la tarda en algunes comarques

Els meteoròlegs avisen que serà a la tarda quan les tempestes podrien descarregar amb més intensitat. En aquest sentit, les comarques del nord-est seran les més beneficiades per aquestes precipitacions. Per allí els xàfecs descarregaran amb força, i no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa.

Ja durant la nit i a la matinada de divendres, les precipitacions podrien reactivar-se en punts de Tarragona. Especialment a la costa, on és més probable que continuïn acumulant litres de pluja. Ja durant la tarda de divendres, les tempestes podrien tornar a aparèixer en punts dels Pirineus.

A més de la pluja, el que notarem divendres és una clara baixada dels termòmetres. L'aire fred s'anirà instal·lant, suavitzant les màximes d'aquest dimecres. S'espera que les anomalies de temperatura de divendres siguin clarament negatives, una cosa no tan habitual en ple mes de maig.