Avís urgent del Meteocat per fortes tempestes avui a Catalunya: 'Afectaran...'

El Meteocat ha avisat que aquest dijous viurem un episodi de fortes tempestes que afectarà bona part de Catalunya. Des de primeres hores del matí ja s'han registrat algunes primeres precipitacions. Però la part més important d'aquest episodi d'inestabilitat arribarà a partir del migdia.

L'inici de la jornada ha estat marcat per una certa calma, encara que té les hores comptades. Segons la previsió del Meteocat, serà a la segona meitat del dia quan les precipitacions s'intensifiquin, amb tempestes localment fortes a l'extrem sud. No obstant això, la situació no es limitarà a aquestes comarques.

El fenomen que afavoreix el desenvolupament de tempestes s'activarà també a la meitat nord del territori, amb especial incidència al Prepirineu. En aquesta zona, les pluges podrien ser intenses i venir acompanyades de tempestes elèctriques. Així com de precipitacions associades a la caiguda de calamarsa, cosa que augmenta el risc.

Unes pluges que s'allargaran durant hores a Catalunya

El pronòstic tampoc millora divendres, ja que segons informa el Meteocat, el sistema de baixes pressions que afecta actualment Catalunya no es dissiparà ràpidament. Al contrari, s'espera que noves línies d'inestabilitat continuïn creuant el país durant la jornada de divendres. Tot això, provocant ruixats de consideració a partir del migdia, sobretot a les zones de l'interior.

Aquesta situació meteorològica ve afavorida per la presència d'altes pressions al nord d'Europa. Els experts expliquen que actuen com una barrera i mantenen l'aire humit i inestable sobre el nord-est peninsular. A aquesta hora, ja es detecten bandes de precipitació al mar que avancen cap a terra ferma, i que es preveu que guanyin protagonisme.

La recomanació dels experts

Davant d'aquest panorama, els experts recomanen a la ciutadania estar atenta a les actualitzacions dels avisos meteorològics. Així com evitar desplaçaments innecessaris durant les hores més intenses de pluja, i extremar les precaucions davant possibles crescudes de rius. Per seguir en temps real l'evolució del temporal, l'organisme ha posat a disposició dels usuaris el radar meteorològic.

També les últimes prediccions generades pel model WRF, que permeten visualitzar les àrees que es veuran més afectades per les precipitacions. Més enllà de tots els elements tècnics necessaris per predir el temps, el millor consell és tenir paciència. La inestabilitat arribarà a la seva fi i, amb ell, la consolidació d'una primavera que es resisteix.