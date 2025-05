Avís d'última hora del Meteocat per als pròxims dies a Catalunya: molt de compte

Catalunya es prepara per a un inici de setmana passat per aigua i amb sabor de tardor. La inestabilitat serà la gran protagonista tant durant el cap de setmana com en els primers dies de la pròxima, amb un panorama meteorològic que inclourà pluges intermitents i cels variables.

Així ho ha confirmat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que adverteix de l'arribada d'un nou front carregat d'aire fred i ruixats en diferents zones del territori.

Avís d'última hora del Meteocat

Durant la jornada de diumenge, el centre de la borrasca es desplaçarà cap al golf de Lleó. Aquest moviment provocarà un canvi en la direcció del vent, que passarà a bufar des del nord.

Com a conseqüència, començarà a entrar aire fred en altura i les temperatures començaran a baixar de forma progressiva, sobretot al nord-est de Catalunya. El dia començarà amb molts núvols i alguns clars puntuals.

Al llarg de la matinada ja s'esperen pluges a la zona occidental del territori, amb acumulacions una mica més destacades al Pirineu. Entre el matí i el migdia podrien formar-se ruixats dispersos a l'interior de Catalunya, alguns acompanyats de tempestes puntuals.

A la costa, les pluges seran menys probables, encara que en comarques com l'Alt Empordà no es descarta alguna tempesta d'una certa intensitat. A la tarda, els ruixats continuaran a l'interior i es mouran cap al sud-est, de manera que al vespre podrien arribar a la costa.

Les tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa, i en alguns casos les pluges deixaran entre 15 i 20 mm. La neu baixarà fins als 2.400 metres. Pel que fa a les temperatures, es notarà una baixada lleugera, més evident al nord i a la costa.

Dilluns: nou front i més fred al nord

El dilluns començarà amb l'arribada d'un nou sistema frontal reforçat per aire fred a les capes altes. Les pluges seran més freqüents al Pirineu i al nord-est, encara que també podrien aparèixer ruixats dispersos en altres punts del territori.

La baixada de temperatures continuarà. Les mínimes i màximes cauran especialment al terç nord, on es notarà més l'ambient fresc. En canvi, al sud de Catalunya, el vent de mestral podria fer que les temperatures es mantinguin una mica més altes.