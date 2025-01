Avís d'última hora d'Enric Agud per a la setmana que ve: ‘Sembla que arribarà…’

Enric Agud ha avisat del que arribarà la pròxima setmana a Catalunya. Avui, el dia ha despertat tranquil i amb el sol regnant a pràcticament tota la regió. Les temperatures són agradables i sembla que el bon temps no té ganes d'abandonar el territori.

Ara bé, aquest temps “primaveral” no durarà massa. De fet, Enric Agud ja li ha posat data de caducitat. Per a principis de la setmana que ve, el meteoròleg preveu una baixada de les temperatures.

L'home del temps de TV3 ha avançat que “sembla que arribarà l'hivern” i, amb ell, el fred desplegarà tot el seu potencial. No s'espera que les temperatures congelin l'ambient com ho van fer fa dues setmanes, però sí que refrescarà molt més. Així mateix, l'entrada en acció d'un vent potent farà que la sensació tèrmica sigui molt més freda.

Enric Agud avisa que aviat baixaran les temperatures a Catalunya

Que en ple gener faci temps de primavera no és del tot normal. Va bé a la majoria, d'això no hi ha dubte, però que s'anunciï l'arribada de fred no hauria de sorprendre ningú. I així ho ha fet Enric Agud, qui, a més, ha parlat de l'entrada d'una borrasca que manté en suspens Europa.

Especialment al Regne Unit, on Éowyn està deixant ratxes de vent de fins a 180 km/h i onades al mar de 20 metres d'altura. A Catalunya no arribarà la borrasca en la seva màxima potència, però sí que deixarà algunes restes que faran trontollar l'estabilitat actual. D'aquí que l'expert també hagi avisat de l'activació del vent mestral i tramuntana a la regió.

No obstant això, Enric Agud assegura que la inestabilitat tan potent serà fugaç a Catalunya. Es concentrarà sobretot durant la nit d'avui i de cara al diumenge es preveu que vagi disminuint. Paral·lelament, els xàfecs d'aquesta tarda es traduiran en neu al Pirineu i a una cota que descendirà amb les hores.

El vent durarà més que la pluja a Catalunya

El vent i la pluja s'agafaran de la mà a partir d'aquesta tarda a Catalunya. Tot i això, se separaran poques hores després i només serà el vent el que continuarà activat de manera considerable. D'aquí que Enric Agud avisi que el sol tornarà a sortir a la regió, però que les ratxes de vent donaran pas a certa inestabilitat.

Tot aquest panorama forma part de la normalitat d'un mes de gener que ja encamina la seva última setmana. Després d'una setmana de bon temps, les temperatures descendiran per recordar l'estació de l'any que travessem. Cal continuar recorrent a l'abric, el paraigua i, per què no, els esquís.