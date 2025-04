Avís a Catalunya per a aquesta tarda: tornen les pluges i tempestes a aquestes zones

Encara que les primeres hores d'aquest diumenge donaven senyals d'una possible millora meteorològica a Catalunya, la calma ha resultat ser només un miratge. El Meteocat ha actualitzat el seu pronòstic i llança un missatge clar: les pluges encara no han dit la seva última paraula.

De fet, s'espera una tarda amb més ruixats i possibles tempestes, que afectaran especialment l'interior i àrees muntanyoses del territori.

Diumenge de pluges, especialment a la tarda

Segons detalla el Meteocat, al llarg de la tarda d'aquest diumenge seguiran produint-se ruixats. Serà en punts del Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, amb major incidència en el seu sector sud. Es tractarà, en la seva majoria, de precipitacions d'intensitat feble, encara que no es descarten nuclis de pluja localment moderada.

El més rellevant és que podrien venir acompanyades de tempestes, cosa que incrementa la possibilitat de descàrregues elèctriques i acumulacions intenses en curts períodes.

A mesura que avanci la jornada i s'acosti la nit, les pluges tendiran a concentrar-se a l'extrem nord del Pirineu, reduint la seva extensió, encara que sense desaparèixer del tot.

Dilluns de Pasqua passat per aigua

A més, la previsió no millora de cara al dilluns. En ple dia festiu per a tota Catalunya, el Meteocat manté activa l'alerta per inestabilitat atmosfèrica. A partir del migdia del Dilluns de Pasqua, s'esperen nous ruixats que tornaran a afectar territoris del Pirineu i Prepirineu.

S'hi sumaran punts de la serralada Transversal i àrees del prelitoral, on les precipitacions es donaran de forma més dispersa però no per això menys rellevants.

Durant la tarda, aquestes pluges podrien intensificar-se i estendre's a altres comarques properes, mantenint la probabilitat de tempestes. Per tant, el pla de berenar a l'aire lliure, les excursions familiars o qualsevol activitat exterior podrien veure's condicionades pel retorn del mal temps.

Aquest episodi se suma a una primavera que, fins al moment, està sent especialment volàtil a Catalunya. Les alternances entre dies càlids i assolellats i altres marcats per pluges persistents i descens tèrmic estan sent constants. Encara que alguns models meteorològics apunten a una millora més clara a mitjans de la pròxima setmana, l'inici d'aquesta encara estarà marcat per aquesta tònica inestable.

Recomanacions per al festiu

Des del Meteocat es recomana precaució en àrees muntanyoses i atenció a possibles avisos que puguin activar-se en les pròximes hores. A més, s'aconsella adaptar les activitats del dilluns a espais sota sostre o tenir sempre una alternativa, ja que les condicions podrien canviar amb rapidesa.

En definitiva, encara que el desig de deixar enrere la pluja és generalitzat, aquest diumenge i el Dilluns de Pasqua encara ens exigeixen paciència. El bon temps haurà d'esperar… almenys uns dies més.