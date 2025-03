Atención al sábado: los meteorólogos confirman la mejor noticia sobre la nieve

Lejos de despedirse de la temporada de nieve con la llegada de la primavera, en Cataluña parece que el manto blanco está en pleno auge. Y nada hace pensar que vaya a cambiar el panorama a corto plazo; al menos así se desprende de las últimas previsiones. Los amantes de la nieve, el frío y el esquí todavía podrán apurar un fin de semana de ensueño.

En este sentido, la cota de nieve para el sábado por la mañana se situará en los 1.500 metros de altitud. Pero será el domingo cuando llegue el mayor episodio de nevadas de la semana. "A partir de la mañana tendremos una nevada más potente que arrancará a primeras horas de la madrugada", explican.

Asimismo, añaden que "se mantendrá todo el día". Ante este panorama, no quedará otra que "abrigarse", sobre todo después de tener en cuenta que la cota de nieve bajará hasta los 1.200. La sensación de frío se agudizará y el tiempo inestable se consolidará tras unas nevadas copiosas e intensas en el Pirineo.

Varias comarcas recibirán mucha nieve en Cataluña

Aunque el episodio más intenso de nevadas se espera para el fin de semana, lo cierto es que este viernes ya se abre la veda. Sobre todo en las comarcas del Pallars Sobirà y la Cerdaña. El sábado, se sumará a la lista el Valle de Arán, una de las comarcas más beneficiadas por la nieve durante el invierno.

El sábado por la tarde el tiempo dará una tregua y no solo no nevará, sino que, incluso, podría salir un poco el sol. Ahora bien, la bonanza terminará una vez llegue el domingo, con nuevas nevadas por todo el Pirineo catalán. En esta ocasión, las precipitaciones blancas no solo se concentrarán en la zona occidental.

Las montañas orientales también seguirán ganando grosor. Las nevadas serán especialmente intensas el domingo por la tarde, con una bajada de la cota de nieve y una regada general. Desde el Valle de Arán, hasta el Ripollès.

Un ambiente inestable en todo el territorio catalán

Más allá de la nieve, que será una de las protagonistas del fin de semana, el ambiente húmedo será el que dominará los mapas. Las lluvias, algunas en forma de tormenta con granizo, tomarán el protagonismo en toda la región. El nuevo frente empieza este viernes entrando por el oeste y se irá expandiendo hacia el este.

Sin duda, un inicio de primavera inesperado. Son muchos los que esperan esta fecha en el calendario para empezar a prescindir de capas de ropa y hacer más vida en el exterior. Todo esto llegará, pero todavía hay que esperar un poquito más.