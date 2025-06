Arriben els canvis: avisen de tempestes fortes avui a totes aquestes comarques

Catalunya tornarà a tenir aquest divendres una jornada marcada per la calor intensa. Les temperatures se situaran notablement per sobre de la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Ara bé, també apareixen altres fenòmens adversos, que alteraran el panorama en algunes comarques.

Al llarg del litoral, s'espera la presència de núvols baixos que, lluny d'alleujar la sensació tèrmica, podrien accentuar encara més la xafogor. Tanmateix, aquests només anticiparan altres canvis en el panorama meteorològic. Una zona d'inestabilitat al nord-oest de la península començarà a deixar sentir els seus efectes aquesta tarda, tot i que de manera indirecta.

Fortes tempestes que arribaran des de l'oest

Aquesta entrada d'aire fred en alçada podria desestabilitzar l'atmosfera i provocar l'aparició de fortes tempestes. Les primeres cèl·lules tempestuoses arribaran per l'oest durant la tarda-nit, avançant progressivament cap al nord-oest del país. Si bé les tempestes més severes se centraran a l'Aragó, no es descarta que afectin comarques catalanes com el Segrià, la Terra Alta, la Noguera, el Pallars Jussà i el Sobirà.

Entre els fenòmens associats es preveuen precipitacions intenses, fort aparell elèctric, ratxes de vent, pedra i calamarsa. Per dissabte, s'espera el pas de núvols alts i fins, que aniran guanyant densitat a mesura que avanci la jornada. Aquesta nuvolositat serà el preludi d'una nova entrada d'inestabilitat, una altra vegada des d'Aragó, a causa del pas d'un nou front.

La inestabilitat es manifestarà novament amb tempestes que, tot i que no generalitzades, podrien afectar diverses comarques, amb especial atenció a la zona del Prepirineu. Diumenge s'espera un lleuger descens de temperatures, d'entre un i dos graus, tot i que els valors continuaran estant per sobre de la mitjana. A partir de la tarda-nit, s'activarà una altra tanda de tempestes que s'iniciaran a Lleida.

Un cap de setmana de calor, però també de pluges

Tot seguit, es desplaçaran cap al nord, afectant amb més intensitat el Prepirineu i Pirineu occidental. De manera més feble, aquestes tempestes podrien arribar també al Pirineu Oriental. En resum, s'acosta un cap de setmana marcat per una continuïtat de la calor, però també per l'amenaça de fenòmens tempestuosos intensos.