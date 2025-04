Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs confirmen la millor notícia de totes

Catalunya es prepara per a un notable canvi de temps en les pròximes hores. Un gir que farà feliç a molts, però que no agradarà a tothom. Sigui com sigui, tot formarà part de l'evolució normal d'una primavera, que cada vegada està més avançada.

I és que les pròximes hores portaran amb si un ambient molt més càlid i agradable. A partir de dijous, s'espera una pujada generalitzada de les temperatures, que se situaran entre vuit i nou graus per sobre de la mitjana. La calor es notarà especialment durant el cap de setmana, amb valors propis de principis d'estiu.

Segons els experts, s'acosta una baixa al sud-oest de la península, que gràcies al seu moviment impulsarà aire càlid procedent del nord d'Àfrica. A més, ho farà acompanyat de pols africana en suspensió, la qual cosa pot donar lloc a episodis de fang.

Cels clars en gran part de Catalunya

Encara que el cel estarà clar a la major part de Catalunya, no es descarten pluges localitzades. Divendres podrien registrar-se algunes precipitacions en zones del Prepirineu i Pirineu. Per a dissabte, s'esperen ruixats més intensos i repartits que podrien afectar gran part del territori català.

Diumenge, els models apunten a noves precipitacions puntuals al Pirineu i Prepirineu, possiblement acompanyades de fang. De cara a dilluns, es preveu un possible canvi de temps. Segons les previsions de referència, com el de la ciutat de Barcelona, s'espera que les temperatures comencin a normalitzar-se a partir del 5 de maig.

Molta calor, però també una mica de pluja

Serà llavors quan també podrien reaparèixer les pluges més generalitzades a la regió. Així mateix, s'adverteix de la possible formació de boires costaneres durant els pròxims dies. Especialment en zones del litoral, a causa del contrast tèrmic entre el mar encara fred i l'aire càlid que s'acosta.

Així doncs, el cap de setmana portarà temperatures gairebé estiuenques, cels parcialment coberts i possibilitat de pluges amb fang. Però també una sensació tèrmica agradable per gaudir d'activitats a l'aire lliure. Això sí, amb precaució davant el pols en suspensió que pot afectar persones sensibles o amb problemes respiratoris.