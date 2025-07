‘Divendres…’: Alerten del nou gir de 180° que farà aquesta setmana el temps a Espanya

Durant els primers dies de juliol, l'ambient ha estat molt estiuenc a tot Espanya. Les temperatures han fregat màxims extrems en diverses regions del país, donant pas a nits difícils i dies molt calorosos. Tanmateix, avui la setmana comença donant una petita treva a la calor asfixiant.

A poc a poc, els mapes meteorològics comencen a mostrar senyals de canvi. No serà un gir radical immediat, però sí que s'esperen alteracions importants en el panorama atmosfèric. Algunes zones del nord i del Mediterrani sentiran l'alleujament abans que altres.

S'està acostant un canvi de temps

Avui es notarà una baixada de temperatures a la meitat nord i a la costa mediterrània. Aquest canvi es deu a una entrada de vents del nord, que portaran aire més fresc. Serà un petit respir enmig de la calor dominant.

A més, l'inici de setmana arriba amb pluges en punts del Cantàbric, nord-est peninsular i litoral català. També podrien caure ruixats a l'interior de la Comunitat Valenciana i Balears, tot i que de menor intensitat que en dies anteriors. S'esperen acumulats d'entre 15 i 25 litres per metre quadrat.

Demà, dimarts 8 de juliol, les precipitacions seran més escasses. Només en algunes zones del Cantàbric, el litoral de Catalunya i Balears es veuran petites pluges. En general, seran de poca quantitat, tot i que a Tarragona es podrien superar els 15 litres per metre quadrat.

Pel que fa a temperatures, la setmana serà calorosa, però amb valors més propers a l'habitual per a aquesta època de l'any. Avui dilluns es podrien superar els 40 °C en zones del Guadalquivir i Guadiana, especialment a Sevilla, Còrdova i Jaén. Demà dimarts tornaran a donar-se pics similars, però de manera més localitzada.

Les nits continuaran sent sufocants en diverses zones i s'esperen nits tropicals a la majoria de les regions costaneres i a les grans valls. Fins i tot a Madrid i altres ciutats de l'interior es mantindran temperatures superiors als 20 °C durant la nit. En llocs com València, Balears o Andalusia oriental, les mínimes podrien no baixar dels 25 °C.

El gran canvi arribarà divendres amb una possible DANA i tempestes generalitzades

A partir de dimecres, tornaran els ruixats en àrees de muntanya. Apareixeran principalment a la tarda al Sistema Ibèric, la Comunitat Valenciana interior, sud de Catalunya i algunes zones de la serra madrilenya. Tot i això, no seran pluges extenses ni especialment intenses.

El veritable gir podria produir-se divendres, 11 de juliol. “Divendres, una petita DANA podria acostar-se a l'oest peninsular des de l'Atlàntic”, assenyalen des de Meteored. Aquesta “gota freda” creuaria la Península d'oest a est, generant tempestes generalitzades a gran part del país.

Tot i que encara hi ha molta incertesa sobre la seva trajectòria, els models meteorològics coincideixen en una major probabilitat de pluges. Això no implica que hagi de ploure en grans quantitats, ja que juliol sol ser el mes més sec.