Alerta d'última hora per a moltes comarques a Catalunya: empitjoren els avisos d'avui

A pesar que el temps primaveral ja el tenim a sobre, aquest dissabte cal estar molt alerta a Catalunya. El fort vent fa diverses hores que bufa amb ratxes molt intenses i en les pròximes hores ho seguirà fent. De fet, el Meteocat ha actualitzat i estès els avisos que, en un principi, havia activat per aquesta tarda.

Així, es mantenen els avisos vermells a: Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i l'Alt Empordà. En totes elles s'espera que el fort vent segueixi bufant. En el cas del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça també es mantenen els avisos per nevades copioses.

Mitja Catalunya en alerta per forts vents

Segons ha indicat el Meteocat, el fort vent també manté en alerta taronja el Baix Empordà, la Garrotxa, el Solsonès i el Vall d'Aran. En aquesta última regió també s'espera que les nevades segueixin acumulant centímetres.

Per la seva banda, el Gironès i el Pla de l'Estany i la Noguera també tenen avisos grocs per vent. Tampoc es poden ignorar l'avís vermell a l'Alt Empordà i taronja al Baix Empordà per fort onatge.

En el cas de les comarques de Tarragona, gairebé totes elles també tenen activats avisos grocs per vent fort. Així, estan en alerta: Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i el Montsià. Tot això amb sol, però amb un ambient més fresc a causa del vent.

Una clara millora de cara al diumenge

Amb el pas de les hores, això sí, el vent anirà perdent intensitat, i el diumenge al matí la situació estarà més calmada. El Meteocat manté l'avís per vent intens al Vall d'Aran i a les comarques del Pirineu.

També a l'Alt Empordà, on la Tramuntana seguirà bufant amb força i al Baix Empordà. En tota aquesta zona, a més, el temporal marítim seguirà sent destacable. A la resta del país, això sí, brillarà el sol, i la sensació serà de més suavitat, a causa de la desaparició del vent.

Possibles canvis de cara a la setmana que ve

En els següents dies, la primavera s'anirà instal·lant, amb una clara pujada de les temperatures. El dilluns i part del dimarts parlarem de jornades assolellades i amb màximes força suaus. Això sí, a la nit arribarà una bossa d'aire fred, que ens portarà noves precipitacions.

En la matinada del dimecres les precipitacions serien destacables, amb una cota de neu que baixarà dels 1.500 metres fins als 1.100. Els meteoròlegs veuen molt probable aquest nou episodi d'inestabilitat, encara que caldrà concretar-ho en els pròxims dies. De moment, tocarà gaudir d'un inici de setmana plenament primaveral.