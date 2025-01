Alerta per a les pròximes hores en aquestes 11 zones d'Espanya: arriba la pluja

L'esperat dia de Reis, que omple d'il·lusió a famílies de tota Espanya, arriba aquest any acompanyat d'un temporal que afecta gran part del territori. Mentre els més petits gaudeixen dels seus regals, el temps complica les activitats a l'aire lliure.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat alertes en 11 comunitats. Uns avisos que s'han donat per l'arribada de pluges, forts vents i temporal costaner en diverses zones del país.

Un dia de Reis marcat per la pluja en algunes zones d'Espanya

El front atlàntic que va començar a creuar la Península ahir continua deixant un rastre d'inestabilitat. Des de primeres hores, els xàfecs han estat generalitzats en moltes regions, especialment a l'oest i sud del país. A Andalusia occidental i l'àrea de l'Estret, les pluges són més intenses i van acompanyades de tempestes i calamarsa petita.

A Galícia, les precipitacions han estat persistents a l'oest durant la matinada, encara que s'espera que disminueixin en intensitat a mesura que avanci la jornada. A les Balears i altres zones del Mediterrani, els xàfecs són més dispersos, encara que no desapareixen del tot. A mesura que avanci el dia, els cels tendiran a aclarir-se en bona part del territori, encara que l'ambient continuarà sent fred i inestable.

El vent, un altre gran protagonista de la jornada

El vent serà un dels grans protagonistes d'aquest temporal, amb ratxes que assoliran velocitats significatives. A l'interior, regions com Castella i Lleó, La Rioja i Navarra estan sota avís per vents de fins a 70 km/h. A la serralada Cantàbrica, el sistema Ibèric i els Pirineus occidentals, les ratxes seran especialment intenses durant el matí.

A les costes, les alertes per fenòmens costaners s'estenen a diverses comunitats. A Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc, l'onatge pot assolir entre 4 i 5 metres mar endins, combinat amb vents que bufen amb força 7 (de 50 a 60 km/h). Aquestes condicions representen un perill tant per a la navegació com per a aquells que transiten per les zones costaneres.

Al Mediterrani, el vent també causa estralls. A la Regió de Múrcia, Balears i Girona, les ratxes del nord i nord-oest assoleixen velocitats similars, generant onades d'entre 2 i 3 metres. A Andalusia, Granada i Almeria s'enfronten a un ponent que complica encara més la situació en aquestes províncies.

El temporal no només porta pluges i vent, sinó també un notable descens de les temperatures. Les mínimes descendeixen en gairebé tot el país, especialment cap al final del dia.

A les zones de muntanya, la neu fa acte de presència, amb una cota que se situa entre els 1 000 i 1 400 metres. Encara que no s'esperen grans acumulacions, el paisatge a les àrees més altes quedarà cobert de blanc, sumant una dificultat més per a aquells que transiten per aquestes regions.

Encara que s'espera que les condicions millorin cap a la tarda, l'impacte del temporal continuarà sent evident en moltes zones. Aquest dia de Reis, marcat per la inestabilitat meteorològica, recorda la importància d'estar preparats. L'AEMET continuarà actualitzant les alertes mentre el temporal avança i deixa enrere el seu rastre de pluja, vent i fred.