Adeu calor a Catalunya: aquest dia arriben tempestes fortes i baixen les temperatures

Després de diversos dies marcats per temperatures excepcionalment altes a Catalunya, el panorama meteorològic comença a canviar. Tot i que el cap de setmana continuarà sent calorós, es preveu un gir important en les condicions meteorològiques. Sens dubte, una notícia que rebran amb gran alegria els qui prefereixen l'ambient més suau i fins i tot fresc.

El gir es notarà a partir de diumenge a la tarda, quan les tempestes començaran a guanyar protagonisme a les zones de muntanya. Aquest dissabte, la calor continuarà sent molt intensa a comarques de l'interior de la regió. Les màximes tornaran a superar àmpliament els 30 graus en molts punts.

En aquest sentit, l'ambient serà molt càlid i predominarà el sol a la major part del territori. No obstant això, a la tarda apareixerà una línia d'inestabilitat sobre el Pirineu que podria deixar ruixats i algunes tempestes. També s'esperen algunes boires costaneres matinals a zones del litoral.

Les condicions es mantindran similars durant bona part de diumenge, tot i que es notarà un lleu descens de les temperatures. Encara que continuarà fent calor, serà una mica més suportable en comparació amb els dies anteriors. Tanmateix, serà durant la segona meitat de diumenge quan el temps farà un gir més notable.

Els experts avancen un increment de la inestabilitat

Els experts avancen que és aleshores quan s'espera un increment de la inestabilitat a causa de l'arribada d'aire fred en alçada. Tot plegat provocarà el creixement de núvols d'evolució a les muntanyes del nord. Aquestes condicions afavoriran l'aparició de precipitacions més generalitzades, que podrien anar acompanyades de tempestes localment intenses al Pirineu.

Les tempestes podrien estendre's fins a la matinada i primeres hores de dilluns, deixant acumulacions importants de pluja en poc temps. A més de les pluges, l'arribada d'aquesta massa d'aire més fresca comportarà un descens tèrmic més acusat de cara a dilluns. Així doncs, podria suposar la fi d'aquest episodi de calor atípic per a finals de maig.

Un respir després de dies de molta calor

Les temperatures baixaran tant en les mínimes com en les màximes, oferint un respir després de diversos dies d'ambient molt càlid i xafogós. De tota manera, els meteoròlegs recomanen seguir de prop les actualitzacions del temps durant el cap de setmana. I és que algunes tempestes podrien anar acompanyades d'aparell elèctric, fortes ratxes de vent i calamarsa en zones localitzades.

També s'aconsella extremar la precaució en activitats a l'aire lliure en zones de muntanya diumenge a la tarda. Així doncs, Catalunya es prepara per dir adeu a la calor extrema, donant pas a un ambient més fresc i variable amb pluges i tempestes. Això sí, no per gaire temps.