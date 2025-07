La decisió de Banco Santander que celebren milions d'espanyols al juliol: ja arriba

L'arribada de la pensió és un moment crucial per a molts jubilats, ja que els permet planificar les seves despeses del mes. En aquest sentit, des de Banco Santander ja han anunciat una mesura clau perquè milers puguin gaudir-ne com més aviat millor.

Tot i que la Seguretat Social fa els pagaments entre l'1 i el 4 de cada mes, molts bancs anticipen aquest ingrés per beneficiar els seus clients. Entre ells, Banco Santander ha confirmat al juliol de 2025 un avançament molt rellevant.

Quan paga Banco Santander la pensió al juliol

Al juliol de 2025, Banco Santander ha avançat el pagament de la pensió als seus clients. En lloc d'esperar a principis de mes, les transferències es faran el dijous 24 de juliol. Aquesta mesura és habitual a l'entitat presidida per Ana Botín i que és aplaudida per milions de clients.

Aquesta decisió de Banco Santander, per la seva banda, s'emmarca en una pràctica comuna entre bancs espanyols. La gran majoria d'entitats avancen el cobrament per facilitar la gestió dels jubilats, especialment en mesos amb més despesa com juliol i agost.

Si ets client i tens la teva pensió domiciliada a Santander, no cal que facis res. El cobrament es processarà automàticament el 24 de juliol, i podràs veure'l reflectit al teu compte aquell mateix dia.

Beneficis de l'avançament de Banco Santander per als jubilats

Per als jubilats, aquesta mesura de Banco Santander de rebre la pensió abans en lloc d'esperar fins a principis del mes següent suposa avantatges. En primer lloc, fa que la planificació sigui més senzilla. Poden organitzar pagaments de factures d'estiu, alimentació i oci amb més antelació.

D'altra banda, eviten retards. Com que el 25 de juliol cau en festiu en diverses comunitats, Banco Santander assegura que el dia d'abonament no coincideixi amb dies no laborables. Això suposa una major tranquil·litat financera, ja que disposar de la pensió abans aporta calma i estabilitat, sense incerteses sobre les dates d'ingrés.

Aquest avançament reforça la relació de confiança entre Banco Santander i els seus clients de més edat, oferint una mostra de compromís cap al seu benestar. A més, l'entitat fa així un pas més cap a una atenció personalitzada i eficient per als jubilats.