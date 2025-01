L'ajuda de 2.500 euros d'Hisenda que alleuja milers d'espanyols: afanya't

Hisenda compta amb una ajuda important que pot servir d'alleujament per a moltes famílies d'Espanya. Aquest benefici fiscal té com a objectiu donar suport a aquells que cuiden persones majors de 65 anys o a aquells amb discapacitat.

La mesura s'ofereix dins de la declaració de la renda i se centra en aquelles famílies que tenen a majors al seu càrrec. Aquesta deducció no només pretén millorar la qualitat de vida dels cuidadors, sinó també assegurar que els majors puguin viure en les millors condicions.

A qui afecta aquesta ajuda d'Hisenda?

Les ajudes fiscals que ofereix Hisenda es destinen a aquelles famílies que tenen persones de 65 anys o més al seu càrrec. Però també pensen en els que cuiden persones amb discapacitat. Depenent de l'edat i les característiques de la persona que viu al domicili, l'ajuda pot variar, i les quantitats són força significatives.

Si a la llar viu una persona major de 65 anys, Hisenda concedirà una ajuda de 1.150 euros en la declaració de la renda. No obstant això, aquest benefici s'incrementa a 2.550 euros si la persona a càrrec té més de 75 anys.

Per poder accedir a aquesta ajuda fiscal, hi ha certs requisits que s'han de complir. En primer lloc, la persona major ha d'haver residit a la llar durant almenys la meitat de l'any. A més, la persona major o l'ascendent no ha d'haver presentat la declaració de la renda.

És important assenyalar també que les rendes anuals de l'ascendent no poden superar els 8.000 euros. El que assegura que l'ajuda es destini a les famílies que més ho necessitin.

Hisenda també pensa en les persones amb discapacitat

Hisenda també ofereix ajudes fiscals a les famílies que cuiden persones amb discapacitat. Si la discapacitat és del 33% o superior, el benefici fiscal s'activarà en la declaració de la renda. Cal dir que quan la discapacitat és superior al 65%, l'ajuda pot arribar fins als 9.000 euros.

D'aquesta manera, es reconeix l'esforç i la dedicació d'aquells que s'encarreguen de la cura de persones amb discapacitat. La qual cosa els facilita la vida diària.

Aquest tipus d'ajudes d'Hisenda són de gran valor per a moltes famílies. Especialment aquelles que han d'assumir la cura de persones majors o dependents. A través d'aquesta mesura, es busca garantir un envelliment digne i un suport real als cuidadors, que sovint enfronten càrregues econòmiques fortes.

A més, aquestes deduccions fiscals permeten que moltes famílies puguin beneficiar-se d'un alleujament econòmic significatiu. D'aquesta manera, la mesura no només té una funció social, sinó també econòmica, contribuint al benestar general dels cuidadors.