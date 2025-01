BBVA dona una alegria a milions de clients aquest mes: s'han acabat els problemes

L'arribada de gener porta la temuda "costa de gener", un període en què les finances personals poden veure's afectades després de les despeses de les festes nadalenques. Per ajudar els espanyols a afrontar aquest desafiament econòmic, BBVA ofereix consells pràctics que poden alleujar la pressió sobre la butxaca i promoure una economia més saludable.

BBVA ha identificat que les petites despeses diàries, conegudes com a "despeses formiga", poden acumular-se i representar una suma significativa al final del mes.

BBVA t'ho deixa ben clar: controla les "despeses formiga"

Per ajudar els seus clients a ser més conscients d'aquests desemborsaments, l'entitat ha llançat una funcionalitat en la seva aplicació mòbil que permet identificar i monitoritzar aquestes petites compres.

Aquesta eina classifica com a despesa formiga totes les compres menors a 3 euros, encara que l'usuari pot ajustar aquest llindar entre 1 i 10 euros. En ser conscient d'aquestes despeses, és més fàcil moderar-les i evitar que afectin negativament l'economia personal.

Estableix un pressupost i planifica les teves despeses per a la costa de gener

La moderació en les despeses és clau per superar la costa de gener sense contratemps. BBVA recomana elaborar un pressupost detallat que inclogui tots els ingressos i despeses previstes.

Assignar una quantitat fixa per a cada categoria de despesa, incloent-hi les despeses formiga, permet tenir un major control sobre els diners i evita sorpreses desagradables. A més, és aconsellable prioritzar els pagaments essencials i posposar aquells que no siguin urgents.

Aprofita les eines digitals de BBVA

BBVA posa a disposició dels seus clients diverses eines digitals que faciliten la gestió financera. A més de la funcionalitat per controlar les despeses formiga, l'app de BBVA ofereix altres opcions per establir alertes de despeses.

També per visualitzar l'estat dels comptes en temps real i accedir a consells personalitzats per millorar la salut financera. Utilitzar aquestes eines pot ser de gran ajuda per mantenir les finances sota control durant la costa de gener.

Sé prudent amb les ofertes i promocions

Durant gener, és comú trobar nombroses ofertes i promocions que poden temptar a realitzar compres impulsives. BBVA aconsella ser prudent i avaluar si realment es necessita el que es pretén adquirir.

Abans de realitzar una compra, és útil preguntar-se si és essencial i si s'ajusta al pressupost establert. Aquesta moderació en les despeses ajudarà a evitar endeutaments innecessaris i a mantenir una economia més saludable.

Considera les opcions d'estalvi i inversió

Si després de moderar les despeses es disposa d'un excedent, BBVA suggereix considerar opcions d'estalvi o inversió que permetin rendibilitzar els diners. L'entitat ofereix diversos productes financers adaptats a les necessitats de cada client. Així, poden ser una bona alternativa per enfortir l'economia personal a llarg termini.