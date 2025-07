BBVA llança un ultimàtum a milers de clients: adeu a aquest mètode de pagament si fas això

El banc BBVA ha començat a aplicar una nova política que ha sorprès molts dels seus clients. En aquest sentit, cada cop són més els que utilitzen una targeta de crèdit per fer els seus pagaments, però no tothom en fa un bon ús de l'eina.

Les persones que no reemborsen el crèdit utilitzat a les seves targetes podrien veure com aquestes són cancel·lades de manera automàtica, sense previ avís. Aquesta mesura té com a objectiu reforçar la seguretat financera del banc i fomentar un ús responsable del crèdit.

La raó per la qual BBVA pot cancel·lar la teva targeta de crèdit

La nova mesura del BBVA respon a una creixent preocupació per la morositat. En els darrers mesos, el banc ha detectat un augment en els casos de clients que utilitzen la seva targeta de crèdit i no retornen els imports pendents dins el termini establert.

Com indiquen des de BBVA a través del seu blog: "El banc estableix una línia de crèdit que s'ha de reemborsar d'acord amb el sistema de pagament escollit pel titular". A més, això s'ha de fer "en un termini determinat i possiblement amb interessos addicionals", afegeixen.

"Una de les obligacions del titular del contracte és l'adquisició d'un compromís amb l'entitat bancària que l'emet", indiquen. A més, BBVA incideix que aquesta és la que "avança els diners amb què financem totes les compres".

Què passa si no compleixes amb el pagament de la teva targeta BBVA

Davant d'aquesta situació, BBVA ha començat a donar de baixa targetes de crèdit en comptes on els titulars acumulen deute sense reemborsar. El banc no està obligat a notificar aquesta cancel·lació, per la qual cosa molts clients podrien perdre l'accés a la seva targeta de manera inesperada.

Bloqueig de la targeta de crèdit: quan la targeta es troba en estat d'impagament, la primera mesura que pren l'entitat financera és procedir al seu bloqueig.

D'altra banda, des de BBVA indiquen que no complir amb el pagament genera més deute i interessos. Per això, la quantitat final a abonar s'anirà incrementant amb el pas del temps. En cas que no es posi remei, s'inclourà el titular de manera automàtica a la llista de morosos.

A més, des de BBVA adverteixen: "L'entitat bancària pot recórrer a instàncies judicials si el deute s'estén en el temps i després d'haver esgotat les vies extrajudicials per a la seva recuperació". La cancel·lació d'una targeta de crèdit BBVA no només implica perdre una eina financera. També pot afectar el teu historial creditici, dificultant futures sol·licituds de préstecs o hipoteques.