La darrera decisió de BBVA que molts reben amb els braços oberts: fins a 300 euros

L'app de BBVA ha evolucionat per convertir-se en una aliada imprescindible en el dia a dia financer. Gràcies a les seves noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial, l'aplicació ajuda a evitar descoberts, anticipar despeses i mantenir les finances sota control.

L'app de BBVA analitza l'historial de moviments i detecta rebuts domiciliats que s'acosten, fins i tot amb setmanes o mesos d'antelació. La previsió és possible gràcies a algoritmes que avaluen patrons de despesa.

L'app de BBVA gestiona els teus pagaments domiciliats

Amb aquesta anticipació, l'app de BBVA et proposa planificar un estalvi mensual per cobrir els teus pagaments domiciliats. D'aquesta manera, evites arribar al dia del cobrament amb saldo insuficient, reduint l'estrès financer. A més, promou una actitud responsable i conscient en l'ús dels recursos.

Si el compte principal no té saldo suficient el dia del cobrament, l'app pot fer un traspàs automàtic des d'altres comptes BBVA vinculades. Aquesta funcionalitat és possible gràcies a la vinculació de comptes, que permet utilitzar fons disponibles dins del mateix banc sense accions manuals. Així, l'app reforça la liquiditat i redueix el risc de números vermells.

Si no hi ha saldo al compte principal ni a les vinculades, BBVA ofereix una protecció addicional. Activa una cobertura de fins a 300 euros per pagar el rebut domiciliat i evitar que el compte entri en descobert. Aquesta opció està disponible per a clients amb vinculació mínima, per exemple: nòmina o pensió domiciliada, crèdit al consum o hipoteca amb el banc, o més de 3.000 euros en productes financers.

Com s'activa aquesta funció de BBVA

No cal fer res: si ja utilitzes l'app de BBVA, aquestes funcions s'activen automàticament. Només cal complir els requisits de vinculació esmentats i haver configurat l'accés a l'app.

A més, l'aplicació ofereix configuracions addicionals per controlar millor els diners. Compta amb un mode discret, que oculta saldos si algú més observa la pantalla i amb accés ràpid a targetes i Bizum, facilitant els pagaments. També inclou un coach financer, que detecta oportunitats d'estalvi i ofereix bonificacions per fomentar bons hàbits.

L'objectiu de BBVA és que administris les teves finances amb calma i seguretat. L'app actua com un mentor digital: mostra quan i com estalviar, evita descoberts inesperats i fomenta hàbits financers més saludables. També premia l'estalvi, oferint bonificacions per acumular saldo en apartats específics.