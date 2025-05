Comunicat oficial de CaixaBank sobre els seus caixers: verificat, ja es pot fer

Anar a un caixer, pagar un impost o una multa amb bitllets, i portar-te el canvi directament al mòbil ja és una realitat a Espanya. CaixaBank anunciava aquest 2025 l'activació d'una nova eina que transforma completament l'experiència d'ús dels seus caixers automàtics.

L'entitat ha incorporat Bizum com a via per retornar els diners sobrants en operacions amb efectiu. Una funcionalitat innovadora que ja està operativa des de gener a la seva xarxa de més d'11.000 caixers.

La mesura, que busca facilitar gestions quotidianes, és una resposta directa als usuaris que encara recorren als diners en metàl·lic, però busquen solucions més ràpides, netes i segures.

Els caixers de CaixaBank ja tornen el canvi per Bizum

L'escena típica d'introduir més diners del necessari en un caixer per pagar un rebut o una taxa pública ha canviat. Ara, si pagues en efectiu i sobra una part de l'import, el canvi no surt en monedes. S'envia a l'instant al teu mòbil via Bizum.

Aquest servei, disponible tant per a clients com per a persones sense compte a CaixaBank, converteix una simple transacció en un gest digital àgil i còmode. L'únic que es necessita és introduir el número de telèfon al caixer. I, en qüestió de segons, l'import restant arriba al mòbil de l'usuari.

Però això no és tot. CaixaBank ha fet un altre pas que molts agrairan: ha habilitat els seus caixers per acceptar pagaments en efectiu de documents com multes, tributs, taxes administratives o qualsevol rebut oficial. Això, que abans estava reservat a pagaments amb targeta, ja es pot fer amb bitllets.

El procediment és senzill: només cal escanejar el codi de barres del rebut o introduir les dades, seguir les instruccions i pagar amb efectiu. I, si sobra diners, el caixer preguntarà si desitges rebre'ls per Bizum. Una solució senzilla que funciona les 24 hores del dia, cada dia de la setmana.

Un dels grans encerts d'aquesta millora és que CaixaBank no ha limitat el seu ús als seus propis clients. Qualsevol persona, sense importar de quina entitat sigui, podrà accedir a aquestes noves funcions des dels caixers del banc.

Això converteix la xarxa de caixers de CaixaBank en la més completa del país pel que fa a operativa amb diners en efectiu. A més, per a aquells que encara prefereixen l'atenció presencial, el banc manté l'opció de pagament a finestreta.