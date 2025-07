BBVA anuncia la novetat que milions de clients esperaven: ja està activa

El banc BBVA ha fet un pas decisiu en llançar un servei de compravenda i custòdia de bitcoin i ether per a tots els clients particulars. Això converteix BBVA en el primer banc tradicional a oferir aquest tipus de servei al país, disponible directament des de la seva aplicació mòbil.

El servei funciona dins de la mateixa app de BBVA on els usuaris gestionen comptes i inversions. Ja no caldrà recórrer a plataformes externes per comprar, vendre o emmagatzemar criptomonedes. Qui tingui un compte i sigui major d'edat podrà activar la funció des del mòbil.

El banc BBVA ofereix aquest servei amb total seguretat

La clau del llançament ha estat la llicència MiCA atorgada per la CNMV, aprovada al març de 2025. Aquesta normativa europea garanteix més protecció a l'inversor i reconeix BBVA com a primera entitat espanyola autoritzada. En aquest sentit, cal destacar a més que només el 19% dels bancs europeus ofereixen serveis cripto.

Pel que fa a seguretat, el banc ha optat per una plataforma pròpia de custòdia de claus criptogràfiques. Així, evita dependre de tercers i reforça el control sobre els fons digitals dels seus clients.

BBVA no és nou en aquest món. Des de 2021 ofereix serveis de bitcoin a Suïssa, ampliant a ether i la stablecoin USDC. El 2023, ho va fer a Turquia a través de Garanti BBVA amb una cartera encara més àmplia.

BBVA ofereix integració digital amb total autonomia

Les operacions són 100% digitals, autoritzades pel client, sense rebre consell financer del banc. La compra i venda es fan amb total autonomia, sota l'estructura digital segura que BBVA ha construït.

Gonzalo Rodríguez, responsable de Banca Retail a Espanya, ha volgut explicar més. L'objectiu és: "facilitar als nostres clients l'apropament als actius digitals amb la solvència i seguretat que ofereix un banc com BBVA"

Amb aquest moviment, BBVA es converteix en líder en cripto a Espanya, tot i que no serà l'únic, ja que la competència també prepara serveis similars. Aquest pas facilita l'accés a criptoactius per a milers de clients i marca la fulla de ruta del sector financer espanyol. En aquest cas, la banca inicia moviments cap a un futur digital més inclusiu i regulat.