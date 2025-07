Gir inesperat a ‘Pasapalabra’: Manu perd una prova i deixa la Rosa assenyalada

L'últim programa de Pasapalabra ha deixat una situació inesperada que ha canviat el rumb habitual del concurs. Manu, un dels concursants més veterans i estimats per l'audiència, ha perdut el duel davant de Rosa després de cometre dos errors decisius. La seva derrota ha deixat la seva companya al centre de totes les mirades.

Tot ha començat amb la prova habitual de La Silla Azul, en què Manu s'ha hagut d'enfrontar a Óscar després d'haver estat derrotat divendres anterior. El madrileny ha superat el repte inicial i ha passat a formar part de l'equip blau, preparat per disputar el seu programa número 299. Tot i que hi havia expectatives de celebració, el dia ha acabat de manera agredolça per a ell.

Al llarg de la seva trajectòria, Manu ha acumulat 186.000 euros i s'ha convertit en un dels pilars del concurs. En començar l'entrega, Roberto Leal ha fet broma sobre el seu impressionant recorregut, destacant la seva constància i habilitat. Tot feia pensar que viuríem una jornada tranquil·la, sense grans sorpreses.

Manu semblava portar l'avantatge en el duel de Pasapalabra, però Rosa no es va deixar atrapar

Durant la prova 'El Rosco', Manu ha començat amb decisió i 143 segons, un més que la seva rival de l'equip taronja. A la primera volta ha aconseguit 20 encerts, sense errors, i amb temps de sobres per resoldre la resta. Per la seva banda, la gallega ha comès un error a la lletra E, però ha acabat igualant els encerts del seu company, amb només un segon menys.

A la segona fase, ella ha decidit adoptar una estratègia conservadora. Després d'arribar als 22 encerts, s'ha plantat amb un error, deixant la pressió sobre la seva contrincant. El madrileny, obligat a encertar dues preguntes per guanyar, ha fallat a la L i poc després també a la Y signant així la derrota.

Després de la victòria de Rosa, Manu afronta una pressió més gran a Pasapalabra

Tot i que Rosa no ha fet res fora del que és habitual, el desenllaç ha dirigit inevitablement el focus cap a ella. La seva decisió de plantar-se en el moment just ha resultat determinant per endur-se la victòria. Molts espectadors han comentat a les xarxes socials aquesta jugada, interpretant-la com una estratègia tan prudent com efectiva.

Ara, el concursant haurà de tornar a jugar La Silla Azul en el seu programa 300, cosa que afegeix més pressió a la seva trajectòria. La seva continuïtat en el format dependrà del resultat d'aquesta prova. Mentrestant, Rosa guanya protagonisme i es posiciona com una rival cada cop més forta dins del concurs.