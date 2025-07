Última hora: Javier de Hoyos diu prou i revela l'engany d'Álvaro Muñoz Escassi

La premsa del cor ha esclatat en les últimes hores. Álvaro Muñoz Escassi torna a ser el centre d'atenció, i aquesta vegada no per amor, sinó per polèmica. La seva ruptura inesperada amb Sheila Casas ha generat un gran rebombori, però el que realment ha encès les xarxes ha estat la denúncia pública de Javier de Hoyos.

El presentador de D Corazón no s'ha mossegat la llengua, ha decidit dir prou i denunciar el que, segons ell, és un engany a tots els seguidors del genet. I és que, segons ell, el comunicat que el genet ha publicat per anunciar la seva separació no és ni original ni sincer. Ha estat copiat, paraula per paraula, de les declaracions que va fer la cantant Tini sobre la seva ruptura amb Sebastián Yatra.

El comunicat d'Álvaro Muñoz Escassi que ha impactat Javier de Hoyos

Tot va començar amb una publicació a les xarxes. Sheila Casas va anunciar la seva separació d'Álvaro Muñoz Escassi amb un breu text emotiu, que semblava tancar una història d'amor que, fins fa ben poc, semblava més forta que mai. Tots dos compartien moments junts, projectes i fins i tot declaracions d'amor que feien pensar en un futur en comú.

Poc després, el genet publicava el seu propi comunicat. Amb un to dramàtic, parlava de la dificultat de deixar anar, de l'amor que encara existia, del dolor de la decisió. Un text que pretenia ser íntim, reflexiu i molt emocional.

Però alguna cosa no quadrava per a Javier de Hoyos. El periodista, conegut per no deixar-se portar per les aparences, ha detectat alguna cosa estranya en aquelles paraules, ja que li sonaven massa familiars. Ha començat a investigar i, sorprenentment, ha descobert l'origen real del text.

Javier de Hoyos desemmascara l'Álvaro Muñoz Escassi

A través del seu compte de TikTok, Javier de Hoyos ha llançat la bomba: “Escassi ha copiat Tini en el seu comunicat sobre la ruptura amb Sheila Casas. Això és molt heavy”.

Tot seguit, ha compartit un vídeo on ha mostrat les proves. Ha pujat les declaracions de la cantant a la Cadena SER i al costat de les mateixes el que ha escrit l'exconcursant de Supervivientes.

Aquest text coincideix pràcticament paraula per paraula amb la declaració de l'artista. Frases com “deixar anar és difícil i més quan hi ha amor” o “el temps ho cura tot” són idèntiques. Davant d'aquesta circumstància, de Hoyos, posant-se les mans al cap, ha manifestat: “És molt heavy. Ell no ha posat ni tan sols una referència a Tini. No m'ho puc creure”.

A això hi ha afegit: “Això ja no és escriure al ChatGPT i demanar-li un comunicat de ruptura. Això és copiar directament el que va dir una altra persona”.

Les xarxes socials no han trigat a reaccionar. Molts usuaris s'han mostrat sorpresos i decebuts amb Álvaro Muñoz Escassi. D'altres, simplement no podien creure que algú s'atrevís a copiar un text de ruptura tan conegut sense ni tan sols citar-ne l'origen.

I ho han manifestat amb comentaris com aquests: “Mare meva. I la Sheila pensant que ell era un romàntic”, “Després hi ha gent defensant-lo i dient que és un senyor” i “No canviarà mai. És un amoixador des de sempre”.

Des de l'entorn del genet no hi ha hagut cap resposta oficial. Ell guarda silenci, almenys per ara, mentre la polèmica continua creixent.

No és la primera vegada que Álvaro Muñoz Escassi es veu embolicat en una controvèrsia mediàtica. Ara, amb aquesta nova polèmica desfermada per Javier de Hoyos, la seva credibilitat torna a quedar en dubte. Perquè no només se l'acusa de copiar paraules, sinó de fingir un dolor que potser no era tan genuí com volia aparentar.

I és que no es tracta d'un simple error de forma. Es tracta d'utilitzar el discurs emocional d'una altra persona per generar empatia, per manipular la percepció pública. I això, en el món de la televisió i les xarxes, no passa desapercebut.