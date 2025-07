Última hora del problema de Cayetano Rivera amb la policia: 'Si no hi ha delicte...'

El torero, Cayetano Rivera Ordóñez, ha estat protagonista d'un incident recent que ha generat una considerable atenció als mitjans. Després d'una baralla ocorreguda en una hamburgueseria de Madrid, va ser detingut i va romandre quatre hores en una comissaria de la capital. El que semblava un assumpte menor ha derivat en una controvèrsia encara sense resolució

Tot va començar quan Rivera va intentar recollir la seva consumició, però la màquina expenedora no li va lliurar el tiquet corresponent. La situació es va tornar tensa al taulell i, segons testimonis, l'actitud del torero va ser interpretada com a agressiva pel personal del local. Això va motivar que els encarregats truquessin a la Policia, que va acudir per mediar en el conflicte

La detenció es va produir sota l'acusació de dos presumptes delictes: resistència a l'autoritat i desobediència. No obstant això, tant Cayetano com el seu advocat, Joaquín Moeckel, han qüestionat la legitimitat d'aquestes imputacions. Per a ells, l'actuació policial va ser "desproporcionada" i no ajustada a la legalitat vigent

Cayetano Rivera, entre la lluita legal i l'impacte personal de la detenció

Moeckel ha assenyalat que estan reunint totes les proves necessàries per demostrar que la detenció mancava de fonament legal. Segons el seu criteri, una simple discussió no justifica l'exagerada intervenció policial, i afegeix que “si no hi ha delicte, no s'entén aquesta detenció”. També ha aclarit que, en cas de resistència, la sanció corresponent hauria de ser administrativa, no penal

Fonts properes al torero han confirmat que Cayetano està visiblement afectat pel que ha passat. Ha expressat tristesa i indignació, i ha manifestat dificultats per agafar el son a causa del malson viscut amb l'incident i la detenció. Romandre emmanillat i amb les mans a l'esquena a la comissaria ha deixat una empremta emocional profunda

La ferma postura de Cayetano Rivera davant la polèmica detenció

El mateix Rivera ha promès "depurar responsabilitats" i esclarir els fets, mantenint una postura ferma davant el que considera un dany al seu honor i reputació. El seu equip legal ha insistit que el respecte cap a les forces de seguretat no implica renunciar al compliment estricte de la llei. Per això, el torero està decidit a explorar totes les vies legals per protegir la seva imatge i reclamar justícia

Aquest episodi ha suscitat un debat sobre la proporcionalitat en les intervencions policials i la protecció dels drets fonamentals. Mentre Rivera i la seva defensa valoren els pròxims passos, l'expectació al voltant del cas continua creixent. Encara queda per saber com es resoldrà aquesta polèmica que ha marcat un capítol inesperat en la vida del torero