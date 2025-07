Carmen Alcayde fa una confessió sobre Montoya que dona un gir de 180° a tot

La relació entre Carmen Alcayde i Montoya ha fet un gir inesperat després d'una recent confessió de la col·laboradora. El que al principi semblava una simple disputa més dins del reality que van compartir, s'ha convertit en un episodi molt més complex. Carmen Alcayde ha deixat clar que l'experiència ha deixat empremta i que la realitat després d'Hondures no ha estat fàcil per a ella.

Des del seu retorn, la periodista ha reconegut que l'adaptació a la seva rutina habitual ha estat tot un repte. En diverses ocasions, ella ha admès que les nits han estat difícils, i que la tensió viscuda amb Montoya l'ha afectat més del que esperava. No ha dubtat a compartir que ha plorat recordant certs moments i que l'impacte emocional ha estat considerable.

Durant una entrevista a Fiesta, la col·laboradora va voler aclarir quina és la naturalesa del seu vincle amb Montoya, desmentint rumors i malentesos que han circulat. “Montoya era per a mi com un pare, un germà, un fill, però en l'aspecte sexual no hi havia res”, ha explicat amb sinceritat. El seu objectiu, ha assenyalat, sempre va ser fer gaudir i aportar un toc d'humor.

Carmen Alcayde afronta les seqüeles emocionals després del seu conflicte amb Montoya a Supervivientes

La preocupació pel seu estat va ser palpable entre els seus companys. Emma García, presentadora, ha expressat la seva inquietud i li ha suggerit que es prengués un temps per recuperar-se. En privat amb Sandra Barneda, la presentadora ha confessat estar sorpresa per com seguia d'afectada Carmen i la seva dificultat per deixar enrere el que va viure a l'illa.

Tot i aquesta situació, Carmen no ha deixat de complir amb els seus compromisos professionals. Ha participat en diversos programes per parlar sobre el que ha passat amb Montoya i l'evolució de l'assumpte. Per la seva banda, Montoya ha decidit apartar-se momentàniament de l'escena pública després de rebre indicacions mèdiques.

Carmen Alcayde està afectada i Montoya s'allunya temporalment d'ella

L'andalús ha travessat una etapa complicada després de Supervivientes. Segons fonts properes, s'està recuperant envoltat de la seva família i amics, i ha posposat el llançament de dos singles per centrar-se en el seu benestar. En un comunicat recent, ha agraït el suport dels seus seguidors i ha destacat la importància de cuidar la salut mental.

Tot i que no se sap quan tornarà a la televisió, Montoya ha deixat clar que tornarà quan se senti preparat. La confessió de Carmen ha fet un gir radical a la història i ha revelat una realitat molt més dolorosa darrere del reality. Sens dubte, el públic seguirà atent a l'evolució d'aquesta història que encara té molt per explicar.