Tamara, germana de Michu, pren una decisió que empitjora la situació: ‘Vaig a…’

La tensió a la família Ortega Cano no només no remet, sinó que sembla escalar amb cada nou moviment. Tamara Rodríguez, germana de Michu, ha fet un pas endavant que complica encara més la situació. Contra tot pronòstic, lluny de recular després de l'amenaça de Gloria Camila, ha anunciat quins són els passos que seguirà a partir d'ara.

En lloc de mantenir-se en silenci o intentar apaivagar el conflicte, Tamara ha deixat clara la intenció que té amb Gloria Camila. Segons ha declarat, no pensa quedar-se de braços plegats davant les acusacions i atacs que considera injustos i que han fet molt de mal a la seva família. “Aquesta setmana aniré a denunciar-la”, ha confirmat amb fermesa.

La batalla legal s'origina després d'una sèrie d'acusacions creuades, on ambdues parts s'acusen de declaracions públiques falses. Tamara ha defensat que només va buscar el benestar de la seva neboda Rocío a TardeAR, i que va ser Gloria Camila qui va iniciar la guerra, titllant-la de mentidera i faltant-li al respecte públicament. “Qui la fa, la paga”, ha subratllat, deixant clar que no pensa cedir terreny.

Tamara reforça la seva versió i assegura el benestar de la filla de Michu

A més, Tamara ha assegurat que té proves en forma de vídeos que avalen la seva versió. Aquests documents demostrarien, segons el seu relat, que Gloria Camila és qui va iniciar els atacs i va provocar la disputa. La germana de Michu ha insistit que no té por i que aquesta disputa és una manera de defensar la seva germana, a qui els Ortega no haurien tractat bé.

En relació amb la menor involucrada, Rocío, la germana de Michu ha aclarit que la nena seguirà sota la seva cura i la de la seva mare, la part materna. Ha explicat que la petita fa anys que és amb ells, que està bé a l'escola i que també destaca a les activitats de l'acadèmia on es forma. Per això, tem que la disputa legal només perjudiqui el futur de la nena, cosa que defensa amb contundència.

Quant als plans que Gloria havia declarat d'endur-se la nena, Tamara els redueix a un 'postureig' per a la foto pública, sense intenció de canviar res. Així mateix, ha apuntat que José Fernando té un paper molt limitat en aquest conflicte, només permès per mantenir contacte paternal amb Rocío.

La germana de Michu carrega contra la família Ortega

D'altra banda, ha rebatut el rumor que Michu hagués deixat escrit que la seva filla havia de quedar-se amb els Ortega en cas que li passés alguna cosa. Ha assegurat que aquest vincle era més aviat un intent de mantenir cert contacte pel bé de Rocío i que la veritable batalla l'ha iniciada Gloria Camila. “Ella ha entrat en guerra i la tindrà”, avisa sense perdre la compostura.

En l'àmbit econòmic, ha aclarit que Ortega Cano no està obligat per llei a mantenir la seva neta, tot i que el seu pare sí que ho feia amb Michu. També ha destacat que la nena no mancarà de recursos, ja que estan prenent mesures per assegurar el seu benestar financer. Tanmateix, ha criticat la distància i el desinterès que, segons Tamara Rodríguez, ha mostrat Ortega Cano, tant en l'àmbit econòmic com en l'afectiu.

Finalment, Tamara no estalvia retrets cap a Gloria Camila, a qui ha acusat de no haver estat al costat del seu germà en situacions delicades. Per a ella, la família d'Ortega Cano no es va portar bé amb la seva germana i això no es pot oblidar ni perdonar. “El pitjor que li va passar a la meva germana va ser conèixer aquesta gent”, ha sentenciat, deixant clar que la guerra està lluny d'acabar.