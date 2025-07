Una soltera de ‘First Dates’ es confessa d’amagat a Carlos Sobera: ‘És una…’

El restaurant de l'amor ha tornat a sorprendre els espectadors amb una cita inesperadament intensa. En un dels últims programes de First Dates Summer, una de les comensals ha protagonitzat un moment que no ha deixat ningú indiferent. El que semblava una vetllada tranquil·la s'ha convertit en una confessió sense filtres, però sense que Carlos Sobera arribés a assabentar-se.

María, una sevillana de 37 anys, ha arribat al restaurant amb una barreja d'il·lusió i escepticisme. Segons ha explicat, ja gairebé havia perdut la fe en l'amor, tot i que seguia creient que la sorpresa podia estar a prop. En la seva cita, s'ha trobat amb José Carlos, un empresari malagueny de 54 anys, que ha viatjat amb un pot de sorra i un altre d'aigua salada com a detall simbòlic.

Tots dos han tingut un primer contacte molt positiu, amb compliments que han anat pujant de to. Ell l'ha definida com una dona "molt guapa", mentre ella ha arribat a dir que podria ser model. Després d'intercanviar regals i primeres impressions, s'han assegut per sopar, i la conversa ha fluït amb naturalitat des del primer minut.

La comensal sorprèn a First Dates amb la seva inesperada confessió sense que Carlos Sobera ho escolti

Durant el sopar, tots dos han descobert que comparteixen una passió: els viatges. Han parlat de les seves destinacions somiades i d'experiències passades, i ha estat llavors quan María ha deixat anar la seva inesperada revelació. En veu baixa, ha confessat una cosa que la seva cita no esperava: “M'agrada fer fotos als ossos en llibertat i després menjar-me'ls, és una cosa molt estranya i molt cavernícola”.

José Carlos ha quedat perplex i ha intentat dissimular la sorpresa amb un somriure forçat. Ha preguntat on havia viscut una experiència així, i ella li ha explicat que va ser a Eslovènia, on va tastar carn d'os. “Quan viatjo, vull tastar el més estrany”, ha explicat entre rialles, mentre ell intentava processar el que havia escoltat.

El curiós és que aquest moment ha tingut lloc lluny de les orelles del mateix Carlos Sobera. El presentador no s'ha assabentat de la confessió, ja que María l'ha compartit únicament amb la seva cita, en un d'aquells gestos espontanis que fan tan especial el programa. La frase ha generat rebombori a les xarxes, amb molts usuaris preguntant-se si era una broma o si de debò ho havia dit seriosament.

Carlos Sobera celebra una cita inoblidable a First Dates

Malgrat aquest gir peculiar, la connexió entre tots dos no s'ha trencat. Fins i tot han parlat de les seves diferències amb humor, com quan ell li ha explicat el seu amor pel mar i ella ha admès tenir-n'hi fòbia. Tot i així, han decidit donar-se una segona cita fora del programa, convençuts que val la pena continuar coneixent-se.

En conclusió, la cita entre María i José Carlos ha tingut tots els ingredients d'una història inoblidable: química, rialles i confidències insòlites.First Datesha convertit l'inesperat en el seu segell distintiu, atrapant l'audiència amb moments únics. Sens dubte, el programa, juntament amb Carlos Sobera, segueix demostrant que l'amor pot sorgir quan menys t'ho esperes.