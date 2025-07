Comunicat urgent de Damián Quintero després de 'Supervivientes': necessita fer-ho ara

Damián Quintero ha trencat el silenci després del seu pas per Supervivientes. El karateka ha fet públic un comunicat en què anuncia un nou repte professional del qual encara no ha donat tots els detalls. Tanmateix, ha insistit que era imprescindible preparar-se físicament ara, assenyalant que es troba en un moment decisiu de la seva carrera.

Després de la intensa experiència a Hondures, ha dedicat aquestes setmanes a recuperar el seu físic i a gaudir dels seus éssers estimats, entre ells Pelayo Díaz. L'esportista va celebrar recentment el seu 41 aniversari i s'ha mostrat agraït pel suport rebut. Tot i aquest temps de descans, ja ha començat la pretemporada per recuperar la forma després de la pèrdua de pes durant la seva estada a Supervivientes.

Conscient que ha de posar-se en forma ràpidament per als seus pròxims compromisos esportius, Quintero ha recorregut al preparador físic Antonio Expósito. Ha compartit amb els seus seguidors imatges i vídeos de les seves sessions d'entrenament, on l'exigència és màxima. Tot i que reconeix que el procés és dur, es mostra optimista i motivat per tornar a la competició en el menor temps possible.

Supervivientes queda enrere: Damián Quintero es prepara a la costa per a un nou repte

El karateka també ha deixat veure que, malgrat l'esforç, sap equilibrar la feina amb moments de relaxació vora el mar. “Que dur és estrenar a la platja! Prefereixo cuidar el foc”, ha comentat a les seves xarxes amb humor, mostrant el seu costat més proper. Aquest equilibri és clau per afrontar amb èxit el nou desafiament que té per davant.

Tot i que no ha revelat completament en què consistirà el seu pròxim projecte, ha assegurat que aviat donarà més detalls. L'expectació creix entre els seus seguidors, que l'acompanyen a cada pas de la seva recuperació i preparació. La transparència de Damián enforteix el vincle amb el seu públic i manté viva la il·lusió pels seus futurs èxits.

Damián Quintero inicia un nou cicle després de Supervivientes amb ànim renovat

Amb un palmarès envejable, que inclou el subcampionat olímpic a Tòquio 2020, Quintero té clar que la seva ambició segueix intacta. Aquest nou cicle representa una oportunitat per continuar demostrant el seu talent i compromís amb el karate a nivell internacional.

En definitiva, el comunicat de Damián marca l'inici d'una nova etapa, on l'esforç i la passió tornaran a ser protagonistes. Els seus seguidors esperen atents les pròximes notícies i confien que aquest anunci sigui el preludi de grans èxits. Sens dubte, Damián està preparat per afrontar nous desafiaments amb força i determinació.