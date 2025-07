Borja González anuncia una bomba després de guanyar 'Supervivientes': 'El meu fill...'

Borja González, recent guanyador de Supervivientes, revela una gran notícia en les seves recents declaracions després de tornar d'Hondures. Després de tres mesos vivint en condicions extremes, l'exconcursant ha revelat que la tornada a la seva vida normal no ha estat tan senzilla com molts podrien imaginar. Les seves paraules reflecteixen un procés emocional i físic més profund de l'esperat.

El principal repte per a Borja ha estat la relació amb el menjar després de la seva experiència a l'illa. Ha experimentat un efecte rebot notable, augmentant 17 quilos des que ha tornat. En una entrevista a Tardear, el guanyador ha explicat que aquesta pujada de pes està relacionada amb una ansietat alimentària intensa.

Per entendre millor la situació, Borja ha comptat amb Lara Ferreiro, experta en comunicació, que ha definit el seu cas com una “fòbia a no tenir aliments”. Aquest trastorn es dona freqüentment entre concursants de supervivència a causa de l'estat d'alerta al qual el seu cos se sotmet, provocant ansietat, estrès i baixa autoestima corporal. Aquesta condició dificulta la tornada a una alimentació equilibrada.

Les seqüeles de Borja González del seu pas per Supervivientes

L'impacte d'aquesta ansietat de Borja es tradueix en un comportament alimentari compulsiu. “Tenia la major ansietat per menjar de la meva vida, em menjava el meu, les sobres de la meva parella i les sobres del meu fill”, ha detallat. Aquestes paraules mostren la intensitat del desig urgent i repetit d'alimentar-se que va patir durant el primer mes després de sortir del concurs.

En l'aspecte físic, Borja ha mostrat un canvi significatiu després del seu pas per l'illa. Hi ha hagut una diferència de quatre quilos en el seu pes, amb una pèrdua de massa muscular i un augment de greix corporal. A més, els seus hàbits alimentaris s'han modificat, amb un augment en el consum de dolços que abans no formava part de la seva dieta.

Malgrat aquestes dificultats, manté una actitud positiva i està decidit a recuperar la seva millor versió. Ha iniciat el procés per recuperar la seva figura i superar els canvis físics patits. La seva experiència s'assembla a la d'altres concursants, que també han experimentat alteracions similars després de participar al programa.

Després de Supervivientes, Borja González s'enfronta al seu repte més íntim

Finalment, l'exconcursant ha aclarit els rumors sobre possibles retocs estètics, negant qualsevol intervenció. El seu canvi físic respon al desgast patit durant la seva estada a l'illa. També està relacionat amb el procés d'adaptació després de tornar a la vida normal.

En definitiva, Borja González afronta una lluita personal per retrobar-se amb el seu cos i ment. Reconeix que el seu aspecte ha canviat, però manté la motivació per superar aquest nou desafiament. El seu objectiu és tornar a estar en equilibri i recuperar el seu benestar.