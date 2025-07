El pla inesperat de la princesa Leonor tot just baixar del Juan Sebastián Elcano

La princesa Leonor ha sorprès amb un gest inesperat després de desembarcar del Juan Sebastián de Elcano. Tot i que no figurava a l'agenda oficial cap activitat pública, va decidir aprofitar la seva escala a Gijón per gaudir d'unes hores diferents. Ho va fer en un ambient relaxat, lluny del protocol que sol envoltar les seves aparicions.

La seva presència al port asturià no estava destinada a actes de cara al públic, però això no va impedir que visqués un moment especial. Just després de l'atracada del vaixell escola a El Musel, la jove es va permetre un petit respir abans de continuar la seva formació castrense. No es va tractar d'una visita formal, sinó d'un pla discret que ningú no esperava.

Han passat 19 dies des que Leonor va embarcar a la fragata Blas de Lezo per participar en noves maniobres com a part de la seva formació militar. S'hi va incorporar el 14 de juny al Grup Expedicionari Dédalo, on ha conviscut amb altres guardiamarines, participant en exercicis complexos en alta mar. Aquesta fragata és una de les més avançades de l'Armada i requereix una preparació constant i rigorosa.

Durant la seva estada a la Blas de Lezo, Leonor ha seguit torns de guàrdia, maniobres tàctiques i ha treballat sota condicions molt diferents de les del Juan Sebastián de Elcano. Ha estat una experiència més intensa i tècnica, centrada en operacions navals reals. Així i tot, ha superat la prova amb èxit abans de tornar a l'emblemàtica embarcació on va començar el curs.

Els plans de la princesa Leonor

El retorn a l'Elcano es va produir aquesta setmana davant la costa de Gijón, en una cerimònia simbòlica entre els dos vaixells. Tots dos van atracar aquest dijous al port d'El Musel, amb una breu trobada entre els comandants de cada embarcació. Va ser aleshores quan la princesa va reprendre la seva plaça entre els companys del creuer d'instrucció, que ja afronta la seva recta final.

El vaixell escola ha arribat des de Nova York, última parada del seu itinerari internacional abans de tornar a Espanya. Per la seva banda, la fragata procedia de Las Palmas, després d'una escala a Ceuta. La princesa va deixar l'Elcano als Estats Units per participar als Sinkex-25. Uns exercicis amb foc real considerats els més complexos dels darrers anys.

En aquests entrenaments, Leonor va poder participar en maniobres amb míssils, torpedes i altres armes avançades en un context molt tècnic. Aquesta experiència va reforçar la seva formació i la va apropar encara més al nivell d'exigència que s'espera d'una futura cap de les Forces Armades. Després d'aquestes setmanes d'esforç, el pas per Gijón ha suposat un petit respir inesperat.

Tot i que no s'han difós imatges ni detalls concrets del pla que va triar, se sap que la princesa va gaudir d'unes hores fora de les instal·lacions militars. Tot apunta que va passejar per la ciutat o es va apropar a alguna zona propera del litoral asturià. La seva presència no va ser oficial ni oberta al públic, però sí molt significativa.

Molts veïns es van apropar al port amb l'esperança de veure-la, tot i que els moviments de Leonor van estar envoltats de màxima discreció. No hi va haver declaracions ni aparicions formals, però el seu pas va deixar empremta. Veure la princesa en una actitud propera i relaxada, tot i estar protegida pel seu entorn, ha donat una imatge diferent de la seva formació militar.

La faceta més desconeguda de la princesa

Aquest tipus de decisions mostren la faceta més humana de l'hereva. Lluny de l'uniforme i de les ordres del dia, també troba moments per respirar, observar i gaudir amb certa naturalitat. Això no li resta compromís, sinó que suma matisos a la seva figura institucional.

Ara, Leonor continuarà el seu programa acadèmic en alta mar, juntament amb la resta de guardiamarines que participen en el creuer d'instrucció número 97. El final de curs és cada cop més a prop i amb ell es tancarà una etapa molt intensa. Serà l'últim estiu a l'Armada abans d'iniciar nous desafiaments universitaris i de representació institucional.

L'aturada a Gijón ha estat breu, però simbòlica. Li ha permès reconnectar amb terra ferma en un entorn familiar i proper, tot i estar fora dels focus. De vegades, els gestos més petits són els que més diuen sobre la persona que hi ha darrere del càrrec.

Aquest pla inesperat, sense previsió ni anunci previ, ha servit per mostrar que Leonor es forma com a futura reina i també com a jove que viu amb intensitat cada pas. En aquesta ocasió, Gijón li ha regalat una pausa que quedarà com un record senzill però important.