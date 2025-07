Comunicat urgent de Carles III i Camila: acaba de passar ara mateix

Carles III i Camila han arribat a Kirkcaldy, Escòcia, per continuar amb els seus compromisos durant la Setmana Reial. En el seu segon dia a Escòcia, la parella reial complirà una sèrie d'activitats que inclouen la commemoració del centenari del monument als caiguts de la ciutat.

Carles III i Camila inauguren

Aquest dimecres 2 de juliol de 2025, el dia ha començat amb una ocasió significativa. El rei Carles III i la reina Camila han desvetllat una pedra commemorativa en honor al centenari del monument als caiguts de Kirkcaldy. Aquest monument homenatja els soldats de la Primera Guerra Mundial i és un punt de referència històric a la ciutat. La cerimònia ressalta el compromís de la monarquia amb la memòria històrica i l'homenatge a aquells que van perdre la vida defensant el país.

Un clima escocès típic

L'arribada dels monarques a Kirkcaldy ha estat marcada per un dia plujós. El clima escocès no ha impedit que nombrosos habitants de la ciutat acudissin a donar-los la benvinguda, molts amb paraigües a la mà. Camila, fidel al seu estil, ha optat per un elegant abric blau clar, combinat amb un trench coat que li donava un toc modern. El rei Carles III, per la seva banda, lluïa un trench beix amb coll de pana, saludant la multitud sota la pluja.

La connexió musical de Kirkcaldy

Kirkcaldy té una curiosa relació amb la música, ja que la ciutat és esmentada a la famosa cançó "Cry Baby Cry" de The Beatles. Aquesta cançó va ser escrita per John Lennon i apareix al "White Album" de 1968. Tot i que Lennon després va negar haver escrit la cançó, la referència a la ciutat continua sent una dada interessant. El tema, inspirat en una rima infantil, presenta el personatge de la Duquessa de Kirkcaldy, que ara dona nom a un pub local a la ciutat.

Després de la seva visita a Kirkcaldy, la reina Camila es dirigirà a Edimburg per complir amb una sèrie de compromisos a la capital escocesa. Un dels actes més destacats serà una recepció al Palau de Holyroodhouse. Allà, la Reina es reunirà amb membres del Queen's Nursing Institute d'Escòcia. Aquest acte subratlla el suport de la monarquia a la tasca dels professionals de la salut a Escòcia.

Carles III i una setmana especial

La Setmana Reial és una tradició anual que permet a la família reial interactuar amb les comunitats locals. Es pot retre homenatge a la història i enfortir els llaços entre la monarquia i el poble escocès. En aquesta ocasió, l'agenda del rei Carles III i la reina Camila està plena d'esdeveniments que abasten diverses àrees.

Àmbits des de la història i el patrimoni fins a l'atenció sanitària. Al llarg de la setmana, els monarques continuaran amb els seus compromisos en diferents parts d'Escòcia.

La visita a Kirkcaldy i Edimburg és només una part dels actes programats aquests dies. Aquesta sèrie de compromisos subratlla la importància de mantenir una connexió propera amb el poble escocès, especialment en un any tan significatiu. Cada visita té l'objectiu de reconèixer el compromís d'Escòcia amb el Regne Unit i la història compartida d'ambdós.