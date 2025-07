El príncep George dona la major alegria a Carles III: Kate Middleton ja ho ha decidit

La decisió està presa. Sense anunci oficial, però amb senyals clares: Kate Middleton ha escollit el futur acadèmic del príncep George. I el rei Carles III està encantat

El fill gran dels prínceps de Gal·les començarà una nova etapa a la seva vida. Aquest mateix setembre, ingressarà a Eton College, el prestigiós internat masculí situat a prop de Windsor. Així ho han confirmat mitjans britànics com People i Mail on Sunday. Encara que no hi va haver comunicat de Kensington Palace, les fonts són rotundes: George seguirà la tradició familiar

El príncep George segueix la tradició

Tant el rei com el príncep Guillem hi van estudiar. Ara, serà el torn de George, que farà 12 anys el proper 22 de juliol i el col·legi ja es prepara per rebre'l. L'elecció no va ser immediata, ja que Kate i Guillem van visitar altres opcions. Es va parlar molt de Marlborough College, on va estudiar la mateixa princesa de Gal·les

Aquest col·legi és mixt, més modern, amb un enfocament més inclusiu. Però la decisió final va pesar més a la balança de la tradició. També hi va influir la proximitat amb Adelaide Cottage

Eton College és a pocs minuts de la casa familiar. Això permetrà que George, encara que en règim d'internat, mantingui contacte regular amb la seva família. Eton cobra prop de 70.000 dòlars l'any i és una institució elitista, amb segles d'història. Va ser fundat per Enric VI el 1440 i allà es van formar desenes de figures del Regne Unit

La frase “tots els camins porten a Eton” va ser citada per la premsa. Resumeix la sensació general a l'entorn dels prínceps de Gal·les. Encara que es van considerar alternatives, Eton representa el llegat, un entorn que Guillem coneix i valora. Per a George, serà un pas important cap a les seves responsabilitats futures

No és només un canvi de col·legi, és l'inici d'una formació més exigent i més centrada en el seu rol com a futur rei. Més exposada. El col·legi, segons les fonts, ja ha iniciat els preparatius i entre el personal hi ha expectació. Rebran un alumne que també és símbol institucional

Kate Middleton va tenir un paper clau en la decisió. Encara que tenia bons records de Marlborough, va optar pel que considera millor per al seu fill. A més, el rei Carles ha rebut la notícia amb alegria. La continuïtat del seu llegat està assegurada i el seu nét es forma en el mateix camí que ell i Guillem

George actualment estudia a Lambrook School, a Berkshire i comparteix aules amb Charlotte i Louis. La seva marxa marcarà una primera separació escolar entre els germans. Tot i així, la notícia arriba en un moment d'estabilitat per a la família reial. Després d'anys de canvis i controvèrsies, la figura de George transmet serenitat i futur

Eton serà l'escenari on comenci aquesta etapa. Un entorn tradicional, una rutina exigent i una mirada cada cop més propera al tron. Amb aquest pas, Kate Middleton demostra el seu paper clau en la formació del seu fill. La decisió mostra equilibri entre tradició, proximitat i visió institucional

La corona britànica mira al futur. I George, amb pas ferm, comença a recórrer-lo. A la seva edat, ja es prepara per al rol que l'espera