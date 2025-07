La inesperada confessió de Gisela sobre el seu ex, José Ángel Ortega: 'Hem decidit...'

La cantant Gisela ha posat fi a una dècada de relació amb José Ángel Ortega, amb qui comparteix un fill d'un any. La gran notícia de la seva separació ha estat confirmada per la mateixa artista a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials.

En el comunicat, Gisela detalla que la separació no va ser una decisió impulsiva, sinó que va arribar després d'un temps considerable de reflexió. Per això, van poder afrontar la situació amb calma i respecte mutu.

La inesperada confessió de Gisela sobre el seu ex, José Ángel Ortega

En el text que Gisela ha compartit a Instagram, la cantant deixa clar que la ruptura no ha estat una decisió senzilla. "Amb tot l'afecte que ens tenim, Jose i jo hem decidit seguir els nostres camins per separat", reconeix.

Malgrat la fi de la seva relació, la cantant emfatitza que l'acord s'ha realitzat "des del respecte i l'amor" que tots dos senten pel seu fill, assegurant que "sempre serem una família, tot i la nostra separació com a parella".

L'artista, coneguda per Tu cara me suena, agraeix als seus seguidors i als mitjans l'interès i la preocupació mostrats. A més, demana respecte per la seva privacitat i valora el suport rebut.

En les seves paraules finals, l'artista expressa: "Moltes gràcies per entendre'ns, respectar la nostra intimitat i acompanyar-nos", subratllant així la importància que dona al respecte i suport rebut durant aquest moment tan delicat.

Gisela ha emès un comunicat urgent

D'entre els comentaris destaquen els missatges d'algunes amigues i companys del món artístic. Natalia, amiga i excompanya de Gisela a Operación Triunfo, li ha escrit: "Aquí hi serem, amiga". L'actriu Nerea Garmendia també li ha enviat ànims amb un "Força, preciosa".

La publicació reflecteix la intenció de Gisela i José Ángel de mantenir un vincle sa i unit en la criança del seu fill, malgrat la separació. Aquesta decisió parla de la maduresa amb què tots dos han afrontat una situació difícil i delicada.

Gisela, que ha conquerit el seu públic tant pel seu talent com per la seva proximitat, continua comptant amb el suport dels seus seguidors. La cantant manté així una postura transparent i propera, reafirmant que l'amor i el respecte familiar segueixen intactes.