Comunicat urgent de María Pombo que canviarà tots els plans de Pablo Castellano

María Pombo ha fet el pas que tothom esperava, però ho ha fet a la seva manera. Després de setmanes de rumors, la influencer ha confirmat que està embarassada del seu tercer fill amb Pablo Castellano. La notícia, lluny de ser una simple confirmació, arriba acompanyada d’un missatge que promet canviar el rumb de la seva família completament.

Durant setmanes, María ha guardat silenci mentre els rumors creixien sense parar. Ha seguit amb la seva activitat habitual, compartint contingut, assistint a esdeveniments i posant en fotos estratègicament mesurades. Però, finalment, ha fet el pas i ha decidit sincerar-se públicament sobre aquesta nova etapa.

Des que ha publicat el vídeo a les seves xarxes, el rebombori ha estat total. A les imatges se la veu, juntament amb Pablo i els seus fills, amb una frase que no ha passat desapercebuda: “Tenia un somni i ara tinc tot el que vull”. Amb aquestes paraules, María ha segellat una etapa vital i una decisió que, segons ha reconegut, no ha estat gens fàcil de prendre.

María Pombo i Pablo Castellano: un embaràs marcat per la por i la discreció

La influencer ha explicat que ha viscut aquests primers mesos amb molta més preocupació que en els seus embarassos anteriors. “He tingut molta més por perquè soc més conscient de les coses”, ha confessat, reconeixent que ha travessat una etapa d’ansietat. Ha assegurat que han estat “mesos d’agonia total” fins a comprovar que tot anava bé.

Un dels aspectes més comentats ha estat la seva necessitat de protegir la intimitat del procés. Pombo ha explicat que ha fet l’impossible per evitar filtracions com anar a revisions a la nit o utilitzar un muntacàrregues. “He tingut molta cura”, ha afirmat.

Lluny de pensar en el sexe del nadó, ha explicat que l’únic que li importava era que tot estigués bé. “He anat a cada ecografia volent només que em diguessin que se sentia el batec”, ha expressat amb una sinceritat. Ha insistit que la seva manera de viure la maternitat ha canviat completament.

Nova etapa per a María Pombo i Pablo Castellano amb l’arribada del seu tercer fill

L’alliberament de no haver d’amagar més el seu embaràs ha estat palpable. A les seves històries ha parlat amb total naturalitat, dient que per fi pot deixar de fingir que no té panxa, que no està cansada o que no li passa res. “Que no hi hagi secrets, que estiguem al mateix vaixell”, ha dit amb emoció.

Dies abans, les especulacions ja eren constants. Durant el bateig del fill de la seva germana, molts es van fixar en com María es tocava la panxa o en com el vestit ajustat deixava entreveure el seu estat. Tot i que va intentar dissimular, la intuïció dels seus seguidors no va fallar.

Amb aquest comunicat revelador, María i Pablo han deixat clar que entren en una nova fase de la seva vida. Ho fan sense filtres i amb una comunitat que els acompanya des del primer “estem embarassats”. Ara comencen junts aquesta etapa plena de canvis i emocions.