Preocupació per Knox, fill de Brad Pitt i Angelina Jolie: no pot negar el que ha passat

L'atenció sobre Knox, un dels fills de Brad Pitt i Angelina Jolie, ha augmentat els darrers dies a causa d'unes imatges que han generat inquietud entre els seguidors. El jove, conegut pel seu interès en les arts marcials, ha mostrat una dedicació destacable en aquesta disciplina. Tanmateix, la naturalesa de la seva pràctica ha despertat preocupació al voltant del seu benestar físic.

Recentment s'ha sabut que ha patit una lesió a la cara durant una sessió d'entrenament de muay thai, disciplina que practica amb entusiasme. Durant un sparring intens, el jove atleta ha rebut un cop que li ha provocat un sagnat al nas. Aquesta situació ha posat en evidència les exigències i riscos associats a aquest esport de contacte.

El passat 12 de juliol, Knox va celebrar el seu 17è aniversari i ho va fer mostrant el seu progrés en el muay thai. Va participar en una competició oficial on va obtenir una medalla que va confirmar el seu compromís amb la disciplina. No obstant això, els rigors de l'entrenament van quedar clars pocs dies després, quan es va enfrontar a les conseqüències físiques de la seva passió.

El fill de Brad Pitt i Angelina Jolie, al punt de mira després d'unes imatges que preocupen

Durant el seu entrenament a Los Angeles, el fill de Brad Pitt ha estat vist realitzant diversos exercicis, des de salts i estiraments fins a aixecament de peses russes. En un moment donat, s'ha posat els guants per fer sparring, una simulació de combat que va resultar ser intensa. Després de rebre el cop que li ha causat la lesió, se'l va veure acompanyat pel seu entrenador, amb una compresa al nas i una expressió de cansament.

Les imatges difoses han mostrat el jove abandonant el gimnàs amb un lleu enrogiment a la zona afectada, tot i que sense signes de gravetat. Aquest tipus de ferides menors són habituals en el muay thai i formen part de l'experiència dels practicants. Knox, però, no ha deixat que aquesta lesió freni el seu entusiasme per l'esport.

Angelina Jolie dona suport a Knox, el seu fill amb Brad Pitt, en un dels seus moments més importants

Angelina Jolie ha estat present a la competició on el seu fill ha aconseguit la seva medalla, acompanyada per la seva filla bessona Vivienne. L'actriu ha mostrat el seu suport en tot moment, subratllant la importància de la família fins i tot enmig dels seus compromisos professionals. Poc després, Angelina ha viatjat a Mèxic amb Salma Hayek, demostrant la seva capacitat per equilibrar la seva vida laboral i personal.

En definitiva, Knox ha evidenciat la seva passió pel muay thai enfrontant-se amb valentia als reptes físics que comporta. La lesió patida és un reflex de la intensitat de l'entrenament i no suposa un impediment per a la seva evolució. La preocupació inicial que va generar l'incident es transforma ara en admiració per un jove que segueix construint el seu propi camí amb determinació