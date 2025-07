La família de Michu diu prou i revela el que ningú s’imaginava sobre José Ortega Cano

La família de Michu ha alçat la veu després d'anys de silencis forçats i mirades cap a una altra banda. La mort sobtada de l'exparella de José Fernando Ortega ha estat el punt d'inflexió que ho ha canviat tot. Ara, el seu entorn més proper assenyala els Ortega com a responsables d'un menyspreu continuat en vida que ella, pel bé de la seva filla, sempre va callar.

Tamara Rodríguez, la seva germana, ha estat la primera a trencar el silenci i parlar sense embuts. En menys d'unes hores després de l'enterrament, ha acudit al plató de TardeAR per denunciar el tracte que la seva germana havia rebut durant anys. El seu missatge ha estat clar: Michu ho va perdonar tot per Rocío, però ningú de l'entorn d'Ortega Cano es va preocupar realment per ella ni per la nena.

Michu, segons explica la seva família, va mantenir sola el pont entre la seva filla i els Ortega. Es va desplaçar, va demanar diners prestats i va suportar plantades reiterades, amb l'esperança que aquell esforç garantís a Rocío una família paterna present. Però de l'altra banda, el silenci va ser gairebé constant, i les absències van parlar més que qualsevol paraula.

La germana de Michu parla sense filtres sobre el tracte rebut per part de la família de José Ortega Cano

Tamara ha relatat episodis concrets que desvetllen una història diferent de la que s'ha volgut mostrar. Un dels més recents va passar al maig, quan Michu va viatjar a Madrid per celebrar l'aniversari de la seva filla amb la família Ortega. Ningú hi va anar, tot i saber que ella pujava sola amb la nena i ho havia organitzat tot per aquell dia especial.

Tot i així, Michu evitava el conflicte, convençuda que era millor cedir que trencar el vincle entre la seva filla i el seu pare. Segons la germana, això li va costar anys de frustració silenciosa, en què sempre va ser ella qui va estirar el carro. “Després de tots aquests anys, m'estic adonant que no paro de posar jo i ells a mi no m'estan ajudant en res”, li hauria confessat a la seva germana.

Des de la seva mort, ha assegurat que no hi ha hagut cap gest per part dels Ortega. Ni una trucada, ni un missatge, ni una mostra d'interès cap a la família materna de Rocío. “Ells són els que s'han de preocupar”, ha recalcat, deixant clar que no pensa ser ella qui busqui aquest acostament.

La família de José Ortega Cano en el focus després de les declaracions de la germana de Michu

La tensió ha esquitxat també Gloria Camila, que ha respost visiblement molesta davant aquestes acusacions. Ha defensat que sempre ha intentat estar pendent de la seva neboda, i ha retret que Tamara no tingui contacte directe amb la menor. Segons Gloria, manté bona relació amb la mare de Michu i no té problemes amb ella.

Però Tamara insisteix que l'allunyament ve de temps enrere, i que Michu sempre va ser l'única que va intentar acostar posicions. “Ella creia que si insistia, algun dia canviarien les coses”, però mai ho van fer. I ara, després de la seva mort, la seva família ha decidit protegir Rocío amb total transparència, sense amagar el que realment passa.

La disputa pel llegat i, sobretot, pel benestar de Rocío tot just comença. Malgrat el dolor profund, la seva família està decidida a no acceptar gestos buits ni indiferències. Ells volen que qui formi part de la vida de la menor ho faci amb compromís real i sense falses aparences.