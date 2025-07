A ‘Espejo Público’ juguen en gran i confirmen la gran notícia d’Alejandro Sanz

Espejo Público ha fet un gir inesperat en confirmar una gran notícia que implica Alejandro Sanz i el seu vincle amb la cantant Nika. La notícia, que ha generat molt d'interès, revela detalls fins ara desconeguts sobre una relació que va més enllà de l'àmbit professional. L'expectació creix a mesura que es coneixen més dades sobre aquesta connexió.

Tot comença amb una entrevista de Nika, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, per a la revista Semana. Allà va revelar que va conèixer Alejandro Sanz als 15 anys a Puerto Rico i que, anys després, van mantenir una relació que va transcendir l'àmbit laboral, tot i que va preferir no entrar en detalls. Aquest testimoni ha despertat molt d'interès i ha servit perquè el programa confirmés noves dades sobre el seu vincle.

A Espejo Público, ha aclarit en una entrevista que la seva relació amb Sanz mai va ser exclusivament laboral, sinó que també van mantenir una amistat que ha acabat. Així mateix, ha explicat que el cantant no ha mantingut contacte amb ella en els últims tretze anys. Aquestes declaracions han servit per desmuntar rumors previs i oferir una imatge més precisa.

Espejo Público revela detalls sobre la relació entre Alejandro Sanz i una coneguda artista

Durant la seva participació, la cantant ha matisat que Alejandro Sanz va optar per no implicar-se en la seva carrera, cosa que ella valora positivament. Aquesta distància li va permetre avançar pel seu compte i demostrar la seva vàlua sense ajuda externa. Nika va assegurar que aquesta decisió no va ser fruit del menyspreu, sinó d'un respecte profund cap a la seva capacitat i autonomia com a artista.

A més, Nika ha insistit que la seva relació amb Sanz mai va tenir matisos romàntics, rebutjant qualsevol etiqueta que pugui malinterpretar la seva història. Aquest punt va ser fonamental per aclarir malentesos que s'havien generat al voltant del seu vincle. Al plató, aquestes paraules van ser rebudes amb atenció i van generar un debat interessant sobre les complexitats de les relacions personals en el món artístic.

L'artista desmenteix polèmiques sobre Alejandro Sanz a Espejo Público

Sobre la fan, Ivet Playà, que va afirmar que la relació entre Nika i Sanz era coneguda, ha desmentit voler generar polèmica i ha emfasitzat que només volia promocionar el seu nou senzill. En tot moment ha mostrat respecte cap a la privacitat del cantant i ha afirmat que no parlaria més enllà del que és imprescindible sobre la seva vida privada.

Finalment, l'artista ha reconegut la seva admiració per Sanz com a artista i ha confirmat que l'amistat que van compartir va ser sincera, tot i que actualment no existeix. Així, Espejo Público ha posat sobre la taula una història d'amistat, distància i respecte que fins ara romania oculta. Aquesta gran notícia dona una nova perspectiva sobre les relacions darrere de la fama.