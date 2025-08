Comunicat urgent d'Asraf Beno després de 'Supervivientes': vol que tothom ho sàpiga

Asraf Beno ha fet un pas endavant per adreçar-se als seus seguidors després de la seva recent participació a Supervivientes. L'exconcursant ha fet un comunicat urgent on ha volgut deixar molt clar quina és la seva situació actual i els seus plans futurs. Tot i que ho ha fet en un to proper, el que ha explicat té molta més profunditat del que sembla a primera vista.

Durant una ronda de preguntes a Instagram, Asraf ha aprofitat per desvelar que ell i la seva parella, Isa Pantoja, volen ampliar la família. Aquest desig de tenir un segon fill junts és una dada important, ja que per a Isa seria el tercer, atès que té un fill fruit d'una altra relació. No obstant això, l'exconcursant ha puntualitzat que "tenim moltes ganes, però no depèn del tot de nosaltres".

En relació amb la seva situació professional, Asraf ha revelat que es troba immers en la preparació d'una oposició per ser Policia Nacional. Des de fa un any està dedicant temps a estudiar, tot i que de manera pausada per anar-se familiaritzant amb els continguts. La seva intenció és intensificar el ritme d'estudi a partir de setembre, un cop superada l'etapa inicial i quan el seu fill Cairo tingui uns mesos.

Supervivientes va marcar un abans i un després: Asraf Beno revela els seus plans familiars i els reptes que afronta

L'exconcursant no ha amagat les dificultats que comporta aquest nou repte, reconeixent que no té un hàbit d'estudi gaire consolidat. Tot i això, es mostra optimista i decidit a aconseguir el seu objectiu, conscient que el camí és llarg i exigent. Aquesta aspiració professional explica en bona mesura la seva cautela a l'hora d'ampliar la família en un futur immediat.

Per la seva banda, Isa Pantoja també s'ha expressat recentment, confirmant que li agradaria tenir un altre fill i compartint fins i tot possibles noms per a una nena. Aquesta sintonia en els plans familiars demostra que tots dos estan en sintonia, tot i que conscients que el projecte necessita un context estable per fer-se realitat.

Asraf Beno destaca la constància i la família després del seu pas per Supervivientes

Més enllà de la seva vida personal, Asraf ha volgut traslladar als seus seguidors un missatge de compromís i constància. El seu desig de formar una família nombrosa no es desvincula de les seves prioritats laborals i personals. Per això, ha volgut deixar clar que tant la paternitat com la seva carrera professional són elements que valora amb responsabilitat i prudència.

En definitiva, el comunicat d'Asraf Beno després del seu pas per Supervivientes ha servit per aclarir les seves intencions familiars i el seu rumb professional. Volia que tots els seus seguidors sabessin que, tot i que el desig d'ampliar la família hi és, depèn que les circumstàncies acompanyin. La seva transparència ha estat valorada positivament, mostrant una faceta sincera i compromesa de l'exconcursant.