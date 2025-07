La Casa Reial ja no amaga la gran notícia sobre la reina Letícia i la princesa Leonor

La Casa Reial es prepara per a una setmana marcada per una intensa activitat institucional, amb els reis Felip i Letícia al capdavant d'una agenda plena de compromisos. No obstant això, entre tant d'enrenou oficial, una notícia ha omplert d'il·lusió la Zarzuela. Es tracta del tan esperat retrobament entre la reina Letícia i la princesa Leonor, que tindrà lloc el pròxim dimecres, 16 de juliol.

Després de mesos de formació militar, l'hereva al tron afronta la recta final de la seva instrucció a bord del vaixell Juan Sebastián de Elcano. Una ruta que està a punt d'acabar la seva travessia amb destinació a l'Escola Naval de Marín, a Pontevedra.

Allà serà on, el pròxim dimecres, 16 de juliol, rebrà el seu despatx com a guardiamarina, un moment que marca la culminació de la seva llarga formació naval. Una fita que comptarà amb la presència dels reis Felip i Letícia i, segons s'ha confirmat recentment, també amb la infanta Sofia.

La reina Letícia i la princesa Leonor es retrobaran molt aviat

Aquest esperat retrobament serà especialment significatiu per a la reina Letícia. La monarca no ha pogut veure la seva filla gran en diverses setmanes a causa dels compromisos formatius de l'hereva. Serà la primera aparició pública d'ambdues des del seu emotiu comiat abans d'embarcar-se Leonor en la travessia marítima.

Casa Reial, conscient del simbolisme que envolta aquesta cita, ja ha confirmat oficialment la seva presència. Això ha estat interpretat com una mostra del suport incondicional de la família reial a la princesa en el seu camí cap a la Corona.

Mentrestant, els reis continuen amb les seves tasques de representació en nom de la seva filla. Aquest dijous 10 de juliol, presidiran una important reunió de la Comissió Delegada de la Fundació Princesa de Girona, al Palau de la Zarzuela, segons s'ha confirmat des de Casa Reial. Aquesta entitat, que porta el nom de Leonor, treballa per facilitar el desenvolupament personal i professional dels joves espanyols, un compromís que els monarques mantenen amb fermesa.

La millor notícia, però, va arribar el passat divendres, quan Casa Reial va confirmar que Leonor i la infanta Sofia es van retrobar breument a Gijón després de mesos separades. Les germanes van compartir un dinar tradicional al centre de la ciutat, acompanyades d'amics propers de la princesa d'Astúries, en un ambient distès i familiar.

Així, el compte enrere per al 16 de juliol no només marca una data rellevant per a l'agenda institucional, sinó també una jornada profundament personal per a la reina Letícia i Leonor. Casa Reial no amaga l'emoció: mare i filla tornaran a estar juntes, aquesta vegada per celebrar un èxit en el camí de l'hereva al tron. Els seguidors de Casa Reial esperen amb ganes aquest feliç retrobament.