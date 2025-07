Els fans de 'Gran Hermano', espantats en veure el rostre de Mercedes Milá: hi ha foto

Mercedes Milà ha encès les alarmes entre els seus seguidors després de compartir unes imatges inesperades a les seves xarxes socials. La publicació de la veterana periodista ha provocat preocupació immediata entre els seus fans més fidels. Tot i que la presentadora s'ha mostrat serena, la fotografia ha estat impactant.

La imatge, que ha estat difosa a través de les seves històries d'Instagram, mostra Milà amb diversos punts de sutura a la part dreta del front. El gest relaxat al seu rostre no ha calmat del tot aquells que la segueixen des dels seus anys al capdavant de Gran Hermano. Molts han expressat la seva sorpresa i admiració per l'enteresa amb què ha gestionat l'accident.

En les mateixes paraules de Milà, tot va passar de manera inesperada mentre es trobava a casa. La periodista ha explicat que va caure al pati després d'ensopegar amb unes cadires que estaven desordenades. Tot i que el cop ha estat aparatós, ha assegurat que no ha sentit dolor, cosa que ha tranquil·litzat, en part, els seus seguidors.

De controlar la casa de Gran Hermano a ensopegar a la seva: l'ensurt de Mercedes Milà

Durant el breu relat del que ha passat, ha volgut destacar el paper clau de la seva amiga Sole Canga. Ha estat ella qui l'ha atesa en aquell moment, netejant la ferida i aplicant els punts necessaris amb molta cura. “M'ha cuidat i curat amb una delicadesa extrema”, ha escrit Milà, deixant entreveure el vincle tan proper que les uneix des de fa anys.

Les imatges difoses han causat cert rebombori perquè, tot i que no es tracta d'una lesió greu, sí que deixen veure la duresa del cop. El rostre de Milà apareix visiblement afectat, tot i que la seva actitud es manté intacta: irònica, forta i amb el seu habitual sentit de l'humor. “Estem a 35 graus i ja tenia la cella caiguda, ara no sé on m'arribarà”, ha dit rient.

Al llarg del dia, Mercedes ha mostrat la Sole en plena acció. Ha comentat que la intervenció ha estat supervisada, encara que fos a distància, per una altra professional mèdica. Agraïda i somrient, la comunicadora ha restat dramatisme a la situació, transmetent un missatge de tranquil·litat.

La fortalesa que va mostrar a Gran Hermano, ara visible en Mercedes Milà

Amb el seu estil proper i directe, la periodista ha aprofitat l'ensurt per reivindicar la importància de l'amistat en els moments difícils. En un altre post, ha compartit una imatge amb la Sole i el seu gos Scott, recordant com es van conèixer i celebrant els anys que fa que són juntes. “Quan els anys reforcen una amistat, la felicitat n'és la conseqüència”, ha escrit.

L'incident ha servit per reforçar la imatge de Milà com algú autèntic, que no amaga el que viu ni ho maquilla per a la seva audiència. Molts han aplaudit la seva valentia per mostrar-se sense filtres, fins i tot en un moment tan vulnerable. La ferida, més que preocupar, ha tornat a posar en valor el seu caràcter valent i transparent.

Per a aquells que la coneixen bé, no ha sorprès veure la seva fortalesa i la seva capacitat per riure's d'ella mateixa. Als seus 73 anys, l'expresentadora ha demostrat que continua sent una figura autèntica i forta, fins i tot quan les circumstàncies li han jugat una mala passada.