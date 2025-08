Amal Clooney trenca amb tot i fa oficial allò de George Clooney (64 anys) i els fills

Amal Clooney ha sorprès el món amb unes declaracions inèdites que no només reforcen la seva imatge com a professional imparable, sinó també com a mare profundament compromesa. En una entrevista exclusiva per a US Glamour, la jurista ha trencat la seva habitual discreció per parlar obertament sobre la seva vida familiar. Una vida que ha construït amb l'actor George Clooney, de 64 anys, i els seus dos fills, els bessons Ella i Alexander, de 8 anys.

Lluny dels focus de l'espectacle, Amal ha volgut retre un homenatge públic al seu marit, a qui va descriure com “tan comprensiu”. Amal ha revelat que ell ha estat el seu pilar, tant en la seva carrera com en la seva faceta com a mare: “Tinc un company de vida que em dona suport en el que faig. Així que no sento que hagi de disculpar-me per això o controlar-ho”, va afirmar amb rotunditat.

A més, va compartir una anècdota reveladora sobre com George va assumir sense dubtar la cura dels nens quan ella havia de complir un compromís professional clau. “Recordo que quan em vaig convertir en mare, ell va ser el primer a dir-me: ‘Sé que tens aquest discurs al Consell de Seguretat. Has d'anar-hi, jo tinc els nens, no et preocupis’”, va confessar Amal.

Amal Clooney parla sobre la seva vida familiar juntament amb George Clooney

Amb aquestes paraules, Amal trenca amb la imatge tradicional de moltes figures públiques, en mostrar una realitat més íntima, en què la criança i el suport mutu són el centre.

“Em sento increïblement afortunada de compartir cada dia amb ell. I ara som quatre. I no dono res per fet”, va confessar, en un to emotiu.

Amal Clooney i George Clooney volen protegir la intimitat dels seus fills

En un altre gest que revela la seva ferma protecció de la intimitat familiar, Amal també va explicar que ha pres mesures específiques per preservar els moments personals. Una d'elles és prohibir l'ús de telèfons mòbils quan reben visites. “Tinc una cistella per guardar els telèfons de tothom”, va explicar Amal, subratllant la necessitat de crear espais privats on tots puguin sentir-se segurs.

Així mateix, va reafirmar el seu compromís amb la privacitat dels seus fills: “Mai no hem publicat la seva foto ni res per l'estil”. Per a Amal, l'alegria més gran de la seva vida no prové dels èxits professionals ni de les catifes vermelles, sinó d’“omplir la nostra casa de gent a qui estimem”.

Amb aquestes revelacions, Amal Clooney oficialitza la seva felicitat familiar juntament amb George. A més, deixa clar que la seva vida gira entorn d'un equilibri acuradament cultivat entre la seva brillant carrera i el seu amor pels seus.