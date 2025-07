Almácor se salta les normes i confessa el que molt pocs coneixien de 'Supervivientes'

L'exsupervivent Almácor ha trencat el seu silenci i ha revelat detalls inèdits sobre el seu pas per Supervivientes, deixant més d'un sorprès. En una entrevista recent, ha compartit aspectes que fins ara pocs coneixien, mostrant una versió molt personal de la seva experiència. Aquesta confessió ha despertat un gran interès entre els seguidors del programa, que desconeixien el que realment va viure darrere les càmeres.

El relat d'Almácor al pòdcast La Escalera Roja ha deixat clar que el seu pas per l'illa no va ser només una prova física, sinó també un dur desgast emocional. Encara que la seva sortida es va produir per una lesió, ell ha volgut destacar especialment la tensió que va viure amb els seus companys. Segons ha explicat, l'ambient a l'illa era molt més complicat del que semblava a televisió.

El que més el va afectar no va ser la fam ni el cansament, sinó les constants disputes i el malestar entre el grup. Almácor ha confessat que moltes vegades no comprenia la raó de tants enfrontaments. "'Si ho estem passant molt malament i som cinc al grup, per què no us porteu bé?'", ha assenyalat, reflectint el seu desconcert davant dels conflictes.

Entre insults i retrets: Almácor destapa la tensió a Supervivientes

L'atmosfera carregada i les baralles van arribar a un punt extrem, segons les seves paraules. Almácor ha relatat que de vegades la tensió escalava fins a insults i retrets molt forts. "Arribàvem a la Palapa i se sentia: 'doncs em cagaré en la teva estampa'", ha explicat, suggerint que alguns conflictes podrien haver estat provocats.

Malgrat tot, Almácor va intentar mantenir-se al marge i evitar entrar en baralles, cosa que el va col·locar en una posició difícil. Es va trobar al mig d'un cercle d'enfrontaments entre alguns concursants, una situació que va descriure com “una voràgine d'insults”. La seva intenció sempre va ser la calma i la serenitat, allunyant-se de les tensions.

Almácor troba suport inesperat durant Supervivientes

Fins i tot ha arribat a fer broma sobre com de surrealista es va tornar la situació, comparant-la amb una sèrie de televisió. "Si segueix així, us falta rapar-vos a la nit i pegar-vos amb un pal com a El Juego del Calamar", va dir amb humor. Aquesta comparació reflecteix el nivell de desgast que va viure enmig dels conflictes.

Enmig del caos, Almácor va trobar un suport inesperat en Borja González, el guanyador de l'edició. Entre totes dues platges, compartien moments per alleujar l'estrès i xerrar lluny de la tensió general. Aquest vincle va ser un refugi fonamental per a l'exsupervivent durant el seu pas per Supervivientes