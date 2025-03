Zach Pozniak, expert en rentar: 'És el millor producte de Costco i el canviaran'

Costco en el punt de mira. Zach Pozniak, expert en bugaderia i creador de contingut a TikTok, ha causat enrenou entre els consumidors de Costco.

En un vídeo publicat el 17 de març, Pozniak va alertar sobre un canvi que podria afectar un dels productes més populars. Es tracta del detergent líquid Kirkland Signature Ultra Clean HE.

Elogis al detergent de Costco

Pozniak, conegut a TikTok com "jeevesny", va destacar els avantatges d'aquest detergent. En el seu vídeo, el va qualificar com un producte d'excel·lent qualitat i preu.

"És un detergent de gran qualitat que recomano, neteja realment bé i està molt ben posicionat en termes de preu", va comentar l'expert. Aquesta recomanació va fer que molts seguidors se sentissin preocupats sobre la seva disponibilitat futura.

El vídeo ràpidament va acumular gairebé 173,000 visualitzacions, i molts usuaris van expressar la seva preocupació. Diversos van comentar sobre què farien si el detergent fos retirat, suggerint que s'abastissin mentre encara poguessin.

El canvi de fabricant a Costco

Costco avisa que la raó darrere d'aquest possible retir té a veure amb un canvi de fabricant. Henkel, l'empresa que produeix actualment el detergent Kirkland Signature, va anunciar recentment una reestructuració del seu portafoli de productes. En un comunicat de premsa emès al febrer, Henkel va revelar que havia completat un ajust en el seu negoci de Marques de Consum.

Com a part d'aquesta reestructuració, Henkel va vendre el seu negoci de Marques de Minoristes a First Quality Enterprises. Aquesta venda inclou la producció de productes com el detergent Kirkland Signature. Aquest canvi ha generat incertesa entre els consumidors, que temen que el producte ja no estigui disponible o que la seva qualitat es vegi afectada.

Comparacions amb els bolquers Kirkland

El canvi de fabricant no és un tema nou per als compradors de Costco. Recentment, Costco va canviar de proveïdor per als bolquers de la marca Kirkland, cosa que va resultar en una caiguda de la qualitat percebuda. Aquest canvi va desfermar moltes crítiques, i ara els consumidors temen que el mateix succeeixi amb el detergent.

"Això és com el dels bolquers una altra vegada", va comentar un usuari de TikTok. "Van canviar els bolquers de Kirkland i ara són dolents. Si canvien el detergent, serà el mateix", va afegir un altre. Aquestes comparacions han alimentat la por dels consumidors, que no volen veure la mateixa caiguda en la qualitat d'aquest popular detergent.

La reacció dels consumidors

Les xarxes socials han estat el principal espai on els usuaris van expressar la seva preocupació. A Reddit, molts usuaris van començar a calcular quant de temps més podrien utilitzar els envasos del detergent que ja tenien a casa. "Ara estic fent càlculs per saber quan em quedo sense les meves 5 ampolles de Kirkland", va escriure un comprador.

Altres usuaris es van mostrar encara més alarmats, especulant sobre les possibles alternatives si el detergent fos retirat. La incertesa sobre el futur d'aquest producte ha generat molta ansietat entre els consumidors, que estan acostumats a confiar en la marca Kirkland.

Preu i disponibilitat

Malgrat els rumors, el detergent Kirkland Signature Ultra Clean HE continua disponible a Costco per ara. El seu preu és un dels seus principals avantatges: un envàs de 146 càrregues costa al voltant de 20 dòlars, cosa que el converteix en una opció assequible i efectiva per a moltes llars.

No obstant això, la preocupació persisteix. Els compradors que no volen arriscar-se a quedar-se sense el seu detergent favorit ja estan prenent mesures. Alguns estan comprant grans quantitats per assegurar-se de tenir prou subministrament, mentre esperen una possible retirada del producte.

Quines alternatives existeixen?

Encara que el futur del detergent Kirkland continua sent incert, alguns usuaris ja estan buscant alternatives. Marques com Tide i Persil podrien ser opcions viables, encara que solen ser més cares. Malgrat tot, la majoria dels compradors es mostren reticents a abandonar el detergent Kirkland, a causa de la seva excel·lent relació qualitat-preu.