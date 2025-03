La Xina planta cara a Walmart i tu, com a membre, podries pagar el compte.

Walmart, la cadena de botigues més gran dels Estats Units, està ficada en un bon embolic. Va voler utilitzar el seu pes perquè els proveïdors xinesos absorbissin els nous aranzels imposats pel govern de Trump. Però la resposta des de la Xina va ser clara i contundent: no.

Walmart intenta pressionar, la Xina respon

Amb els aranzels del 20% aplicats a tot el que arriba des de la Xina, Walmart va buscar que els fabricants reduïssin els seus preus fins a un 10%. Així esperava seguir oferint els seus productes a baix cost, però les autoritats xineses no ho van permetre.

Fins i tot van convocar executius de l'empresa per parlar sobre la situació. “L'empresa va donar una explicació”, va dir un portaveu del Ministeri de Comerç de la Xina, sense donar més detalls.

Per la seva banda, un portaveu de Walmart va respondre que la seva missió és “ajudar la gent a estalviar diners i viure millor”. Van afirmar que seguiran dialogant amb els proveïdors “per trobar la millor manera d'avançar en aquests temps incerts”.

El dilema és seriós: Walmart pot pujar els preus i enfadar els seus clients, o seguir pressionant la Xina i arriscar-se a un conflicte polític. Com va explicar un expert en comerç, “el que això indica és que el Govern xinès està dient: ‘no pagarem per aquest aranzel. El pagaran els consumidors nord-americans’”.

Els consumidors podrien veure pujades molt aviat

El problema arriba en un moment en què la gent està gastant menys i es redueixen viatges, remodelacions, roba i fins i tot els snacks. Les vendes en botigues amb prou feines van créixer un 0,2% el mes passat. Si a això se li sumen pujades en productes bàsics, la pressió a les llars serà encara més gran.

Walmart fa anys que utilitza el seu poder per mantenir preus baixos. Però si els fabricants es neguen a col·laborar i el govern xinès intervé, l'estratègia es debilita. Actualment, prop del 20% dels productes que ven Walmart venen de la Xina i aquí està el focus del conflicte.

Una baralla comercial amb impacte global

El que passa amb Walmart és només una part d'un enfrontament comercial més ampli. La Xina no només es resisteix als aranzels, també està prenent represàlies. La setmana passada va anunciar noves tarifes sobre productes agrícoles dels Estats Units i va més enllà.

El govern xinès també investiga Google per pràctiques antimonopoli. A més, ha posat en la seva “llista d'entitats no confiables” empreses com PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) i Illumina, una firma de biotecnologia. Això podria afectar directament les seves operacions a la Xina.

Mentrestant, Walmart no està indefens. Encara que depèn en part de la Xina, la majoria dels productes que ven provenen dels Estats Units o d'altres 70 països. A més, les seves vendes a la Xina van créixer un 16% l'any passat, però si el conflicte escala, aquest creixement podria frenar-se.