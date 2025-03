Target llança una advertència d'última hora: succeirà a tot Estats Units

L'economia domèstica dels Estats Units s'enfronta a una nova pressió que impactarà directament en les butxaques dels consumidors. Grans cadenes com Target i Best Buy alerten sobre un increment en els preus. És una conseqüència directa dels nous aranzels imposats a productes importats des de països clau com Mèxic, Canadà i la Xina.

Target preveu increments

Brian Cornell, director executiu de Target, ha estat clar en la seva advertència: els preus de fruites i verdures pujaran de forma gairebé immediata. “Intentarem protegir els preus, però és probable que el consumidor vegi pujades en els pròxims dies”, va expressar en una entrevista. Entre els productes més afectats va esmentar maduixes, alvocats i plàtans, l'augment dels quals podria evidenciar-se ja “al llarg de la pròxima setmana”.

El CEO va explicar que les importacions des de Mèxic, proveïdor essencial durant els mesos més freds, estan directament compromeses pels nous aranzels. Això se suma a la preocupació generalitzada sobre l'estabilitat dels preus d'aliments frescos que depenen de rutes internacionals.

Una estratègia limitada davant un escenari global canviant

Target ha pres mesures per reduir la seva dependència comercial de la Xina, baixant el seu nivell d'importacions del 60% al 30%. No obstant això, Cornell reconeix que les fruites i verdures continuaran sent vulnerables.

La companyia ha elaborat plans de contingència per intentar suavitzar l'impacte, encara que no tot es podrà absorbir internament. "Ja hem afrontat situacions similars", va comentar, en referència a altres crisis aranzelàries anteriors.

Actualment, el 50% de l'inventari de Target prové de dins dels Estats Units. Tot i així, els nous impostos sobre importacions podrien obligar a milions de famílies a ajustar el seu pressupost en aliments.

Tot això en un moment crític per a la companyia, que acaba de presentar els seus resultats del quart trimestre. Target preveu una previsió de caiguda “significativa” de beneficis per al primer trimestre de 2025.

Altres sectors també sentiran el cop

L'escenari no és exclusiu del sector alimentari: Corie Barry, CEO de Best Buy, també va anticipar efectes adversos per a l'electrònica de consum. Encara que l'empresa només importa entre el 2% i el 3% del seu estoc directament, proveïdors traslladaran part dels aranzels als minoristes. Això inevitablement derivarà en pujades de preus per als consumidors.

A més, va advertir que si els aranzels sobre productes xinesos del 10% es mantenen durant un any, podrien reduir les vendes. S'estima que serien en aproximadament un punt percentual. El seu CFO, Matthew Bilunas, va reforçar aquesta preocupació assenyalant que "el gran interrogant ara és com reaccionaran els consumidors davant l'augment de preus".

Tots dos executius coincideixen que la confiança del consumidor travessa una etapa fràgil. Les noves tarifes comercials podrien acabar debilitant encara més el consum intern, just en un període d'incertesa global i desafiaments econòmics als Estats Units.