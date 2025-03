Adeu Dyson: Lidl sorprèn amb l'aparell que et canvia la vida a preu de bojos

Lidl té un article que està causant furor entre aquells que busquen facilitar les tasques de la llar. Amb un disseny pràctic i eficient, aquest producte promet ser la solució perfecta per a aquells que busquen resultats ràpids i sense complicacions. Ideal per a aquells que busquen optimitzar el seu temps i obtenir excel·lents resultats amb poc esforç.

Multifuncionalitat que simplifica la neteja

Aquest aspirador de Lidl és molt més que un simple aspirador. La seva capacitat per aspirar, fregar i assecar en una sola passada el converteix en una eina completa i eficaç per a la neteja de la llar. D'aquí que molts ja el tinguin a casa seva i ja no sàpiguen viure sense utilitzar-lo en la neteja de casa seva.

Està especialment dissenyat per a sòls laminats, rajoles, parquet i moquetes de pèl curt, adaptant-se a les necessitats de cada llar. El potent raspall motoritzat assegura una neteja profunda, removent la brutícia amb facilitat. D'aquí que els seus resultats hagin convençut a moltes persones.

Una de les característiques més destacades és el sistema de dos dipòsits independents. El dipòsit d'aigua neta té una capacitat de 820 ml, mentre que el d'aigua bruta és de 480 ml. El sistema de polvorització d'aigua al peu d'aspiració/fregat permet una major eficàcia en el fregat.

A més, aquest aspirador compta amb una pràctica funció de polvorització contínua, la qual cosa ajuda a mantenir el sòl humit durant tot el procés. Això facilita la neteja de superfícies més difícils i assegura que no es deixin residus. El raspall extraïble fa que la neteja de l'aspirador sigui ràpida i senzilla, evitant que els pèls o brutícia s'acumulin al corró.

Disseny còmode i fàcil d'usar

Aquest aspirador multifuncional també ha estat dissenyat pensant en la comoditat de l'usuari. Compta amb una funció d'autoneteja integrada, la qual cosa facilita el seu manteniment i assegura que sempre estigui en òptimes condicions. A més, té una rasqueta al peu per al corró, la qual cosa garanteix que la brutícia no quedi atrapada i que el rendiment de l'aparell sigui sempre el millor.

Un dels grans avantatges és el seu gran radi d'acció gràcies al cable extrallarg. Això permet moure's amb facilitat per tota la casa sense haver de canviar d'endoll constantment. El filtre HEPA-13 reemplaçable és ideal per mantenir l'aire net mentre es realitza la neteja, sent perfecte per a llars amb persones al·lèrgiques.

El mànec de l'aspirador es pot bloquejar en posició vertical, la qual cosa facilita les pauses durant el treball o l'emmagatzematge de l'aparell. La pràctica funció d'enrotllament del cable fa que el seu emmagatzematge sigui senzill i ordenat. A més, l'aspirador inclou una safata d'emmagatzematge i un suport per als raspalls, millorant encara més l'organització i l'ús del producte.

Aquest aspirador multifuncional de Lidl està disponible per només 99,99 euros, la qual cosa el converteix en una opció assequible i completa per a totes les llars. La seva capacitat per combinar tres funcions en un sol aparell el fa ideal per a aquells que busquen una solució eficient, ràpida i econòmica per a la neteja. Amb el seu potent rendiment i disseny fàcil d'usar, és una oferta que no es pot deixar passar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 17/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis