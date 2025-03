Walmart sorprèn el món sencer amb una decisió inesperada: Confirmat!

Walmart, la major cadena de botigues del món, acaba de fer un moviment inesperat. En lloc d'obrir un altre dels seus gegantins supermercats, ha comprat un centre comercial sencer a Pennsilvània.

Walmart ha adquirit el Monroeville Mall. Es tracta d'un espai amb més de 50 anys d'història i més de 100 negocis operant, ha desconcertat analistes i consumidors. Està Walmart expandint el seu model de negoci?

Planeja convertir el mall en un nou format de botiga? Tot això és el que planteja Nate Delesline en un article molt interessant a Retail Dive. Vamos a ver què explica.

La veritat és que la companyia va desemborsar 34 milions de dòlars per fer-se amb aquest centre comercial. Encara que Walmart encara no ha revelat els seus plans a llarg termini, experts del sector asseguren que aquesta compra forma part d'una estratègia més àmplia.

Segons Jonathan Zhang, professor de la Universitat Estatal de Colorado, aquesta decisió respon a una tendència creixent en el sector minorista. “Els grans jugadors estan reconsiderant l'ús dels seus béns immobles, especialment en centres comercials amb trànsit en declivi”, va afirmar.

La idea no és nova. En els últims anys, moltes companyies han experimentat amb reconvertir malls en espais d'ús mixt. Alguns inclouen supermercats, centres de distribució i altres formats comercials. Per a Walmart, això podria representar una oportunitat per adaptar el seu model de negoci.

Un experiment que podria expandir-se?

Si aquesta estratègia funciona a Pittsburgh, és possible que Walmart repeteixi la fórmula en altres llocs, utilitzant malls amb ubicacions estratègiques per a futurs desenvolupaments comercials.

Per liderar el projecte, l'empresa ha contractat Cypress Equities, una firma de Texas especialitzada en remodelacions comercials. No obstant això, no han donat detalls concrets sobre els canvis que planegen implementar en el centre comercial.

En un comunicat recent, Walmart va confirmar la compra i va assegurar que està “molt interessada a ser part de qualsevol futur projecte de renovació del lloc”. La companyia treballarà amb Cypress per definir com operarà l'espai i quines transformacions seran necessàries.

Però, per què Walmart inverteix en un centre comercial en lloc de construir des de zero? La resposta està en els costos i en la logística. Zhang va explicar que remodelar un mall és molt més rendible que desenvolupar un terreny buit.

“Les carreteres, aparcaments i serveis bàsics ja estan instal·lats, cosa que redueix milions en costos de desenvolupament”, va assegurar. A més, el mall ja té trànsit de clients, cosa que permet generar ingressos per lloguer mentre es planifica la seva transformació.

Walmart aposta pel sector immobiliari

Per a una companyia amb ingressos anuals de 681.000 milions de dòlars, gastar 34 milions en un mall és una inversió menor. Neil Saunders, director de GlobalData, creu que l'empresa podria estar explorant noves formes de diversificar els seus ingressos.

“El cas d'Ikea és un bon exemple. Posseeix múltiples centres comercials i té un negoci immobiliari important”, va explicar Saunders. “També cal considerar que Walmart ha estat buscant noves oportunitats de creixement fora del seu negoci principal de retail”.

Un altre punt clau és el control. En comprar el centre comercial, Walmart deixa de competir per l'espai i es converteix en propietari d'un punt de trànsit alt. Això li dona la possibilitat de decidir quins negocis poden operar al lloc i com es desenvoluparà en el futur.

Walmart ho té clar

Walmart ha estat líder en innovació dins del comerç minorista. No obstant això, aquesta compra podria marcar l'inici d'un nou model de negoci per a la companyia.

Tot i així, el retail és un sector complex, i les empreses que s'allunyen massa del seu negoci principal solen fracassar. Per això, tots els ulls estaran posats en com Walmart maneja la transformació del Monroeville Mall.

Si l'estratègia funciona, podríem veure la gegant minorista replicant aquest model a tot el país, redefinint el futur del comerç als Estats Units.