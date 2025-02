Estats Units plora: adeu a la botiga estimada per diverses generacions

Joann, reconeguda cadena de botigues especialitzades en manualitats i costura, tancarà totes les seves ubicacions als Estats Units. La companyia va anunciar la seva liquidació total després de no trobar una solució per mantenir-se operativa.

El tancament depèn de l'aprovació del tribunal, però ja s'ha iniciat la liquidació d'inventari en més de 800 botigues. GA Group i els prestadors de l'empresa van adquirir la marca en una subhasta de fallida. Ara, gestionaran el procés de tancament i venda d'actius.

Al gener, Joann va informar que tenia un deute de 615,7 milions de dòlars. Els compradors van presentar una oferta de 105 milions de dòlars en crèdit per adquirir la major part dels actius. També es van comprometre a pagar en efectiu per saldar part dels deutes pendents.

“La directiva de Joann, el nostre consell, assessors i socis legals van fer tot el possible per trobar una solució més favorable. Una sortida que permetés la continuïtat del negoci”, va afirmar l'empresa en un comunicat. “Estem compromesos a treballar amb el comprador per garantir un tancament ordenat que minimitzi l'impacte en totes les parts involucrades”.

La liquidació, l'únic camí possible

El Tribunal de Fallides dels EUA a Delaware revisarà l'acord de venda el proper dimecres. Si s'aprova, es concretarà el tancament definitiu de l'empresa i la marca desapareixerà del comerç físic.

Per a alguns analistes, aquest desenllaç era inevitable. Neil Saunders, director de GlobalData, va explicar que l'empresa no tenia opcions de recuperació. “Amb una muntanya de deute i una marca cada cop més deteriorada, les opcions per a la supervivència de Joann s'han esgotat”, va assenyalar.

Saunders també va destacar que el sector minorista no ofereix condicions favorables per al rescat de l'empresa. “No és sorprenent que la liquidació hagi estat el destí final”, va concloure.

Quant al futur de la marca, podria haver-hi interessats a adquirir el seu nom o la seva propietat intel·lectual. No obstant això, Saunders creu que pocs pagarien un preu alt per això. També considera que un grup de comerç electrònic podria rellançar la marca en un model exclusivament digital. Tot i així, va advertir que “Joann, tal com la coneixem, arribarà a la seva fi”.

Dos fallides en menys d'un any

El tancament de Joann arriba després d'una llarga crisi financera. Al març de 2024, l'empresa es va declarar en fallida per primera vegada. Un mes després, va aconseguir sortir del procés gràcies a un pla de reestructuració aprovat pel tribunal.

Durant aquesta primera fallida, la justícia va permetre a l'empresa eliminar més de 500 milions de dòlars del seu deute. En aquell moment, Joann acumulava compromisos financers que superaven els 1.100 milions de dòlars.

Gràcies a un finançament de 132 milions de dòlars dels seus prestadors, la companyia va aconseguir mantenir obertes les seves més de 800 botigues i conservar al voltant de 18.000 llocs de treball. També va deixar de cotitzar en borsa i va passar a ser una empresa privada.

Malgrat aquestes mesures, la situació financera va continuar empitjorant. A principis de 2025, Joann va tancar diverses botigues i va tornar a sol·licitar protecció per fallida al gener. L'empresa va justificar la seva decisió per problemes inesperats en la gestió d'inventaris i la desacceleració del sector minorista.

Al febrer, un tribunal va aprovar el tancament de més de 500 botigues. A partir d'aquell moment, van començar les vendes de liquidació a tot el país. Ara, el procés s'ha estès a totes les seves sucursals, cosa que confirma la desaparició de la marca al mercat físic.

Una marca històrica que no va poder adaptar-se

Joann va ser fundada el 1943 per immigrants alemanys i va créixer de manera constant en les dècades següents. El 1980, ja comptava amb 500 botigues als Estats Units.

El 2024, la companyia va registrar ingressos nets per 2.000 milions de dòlars. La major part de les seves vendes provenien d'articles d'art, manualitats i decoració per a la llar. La resta corresponia a productes de costura i serveis addicionals.

Ara, amb la seva sortida del mercat, l'empresa deixa un buit en el sector de les manualitats. La seva desaparició reflecteix els canvis en els hàbits de consum i l'impacte del comerç electrònic en les botigues físiques.