Ni Sephora ni Cetaphil: Lidl té la crema que tothom busca a preu de mercat

La cura de la pell és una part essencial de la rutina diària i la hidratació adequada ajuda a mantenir-la suau, elàstica i lluminosa. No obstant això, trobar un producte de qualitat que a més sigui assequible no sempre és fàcil. Ara, hi ha una opció perfecta per a aquells que busquen hidratació intensa sense gastar de més.

Nutrició i suavitat amb ingredients naturals

Tenir cura de la pell no només es tracta d'estètica, sinó també de salut. La falta d'hidratació provoca sequedat, tibantor i fins i tot envelliment prematur. Per combatre aquests problemes, és clau utilitzar productes enriquits amb ingredients nutritius.

Un dels més valorats en cosmètica és l'oli d'argan. El seu alt contingut en àcids grassos essencials ajuda a restaurar la barrera natural de la pell. A més, les seves propietats antioxidants combaten els efectes dels radicals lliures, prevenint el deteriorament cutani.

Aquest poderós ingredient és la base de la loció corporal d'argan que pots trobar a les botigues de Lidl. La seva fórmula conté olis naturals que penetren en la pell, proporcionant una hidratació intensa. Amb el seu ús diari, la pell recupera suavitat i elasticitat, lluïnt més saludable.

Gràcies al seu envàs de 400 ml, aquesta loció és perfecta per al dia a dia. És apta per a tot tipus de pells, incloent-hi les que són més sensibles. La seva textura lleugera permet una absorció ràpida, sense deixar sensació greixosa ni enganxosa després de la seva aplicació.

Un descompte irresistible amb Lidl Plus

A més dels seus beneficis per a la pell, aquesta loció té un avantatge addicional: el seu preu. Ara, els clients que usin l'app Lidl Plus poden gaudir d'un 40% de descompte. Amb aquesta promoció, el producte està disponible per només 1,13 euros.

Lidl Plus és una aplicació gratuïta que ofereix descomptes exclusius en una àmplia varietat de productes. Cada setmana, els usuaris poden trobar noves promocions en diferents categories. És una eina útil per estalviar en les compres habituals sense complicacions.

Aprofitar aquesta oferta és molt senzill. N'hi ha prou amb descarregar l'app, registrar-se i activar el cupó de descompte abans de pagar. Un cop a caixa, només cal presentar l'aplicació perquè el descompte s'apliqui automàticament.

Si busques una loció corporal hidratant amb ingredients naturals i a un preu immillorable, aquesta és la teva oportunitat. No deixis passar aquesta promoció i dona a la teva pell la cura que es mereix amb la loció d'argan de Lidl.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis